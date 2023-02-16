Mezitli Belediyesi depremzedeleri ağırlamaya devam ediyor

Mersin’in Mezitli Belediyesi Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden dolayı ilçeye gelen depremzedeleri ağırlamaya devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi eski başkanı, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’dan gelen bir grup siyasetçi ve gazeteci Yüksel Baysal ile birlikte Mezitli Belediyesini ziyaret ederek, depremzedelere yönelik çalışmaları inceledi. Yardımların ayrıştırılması ve paketlenmesinden depremzedelere ulaşmasına kadar geçen süreci değerlendiren ziyaretçiler, yapılan sistemli çalışmanın Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi. Söz konusu heyet, depremzede kayıtlarının yapıldığı halk masası, gıda paketleme, temizleme ve ayrıştırma birimlerinin yanında oyuncak, hijyen, battaniye, kıyafet çadırlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"84 milyon insanımız etkilendi"

Mezitli Belediyesinin kısa bir sürede organize olarak 50 bini aşkın kişiye dokunmuş olmasının son derece önemli olduğuna değinen Mustafa Bozbey, "Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Depremzedeler için çok güzel ve düzenli bir ortam kurulduğunu görmüş olmak bizleri çok mutlu etti. Maalesef deprem sadece 10 ilde olsa da 84 milyon insanımızı etkiledi. Gerçekten ülke olarak son derece kötü günlerden geçiyoruz. Ama dayanışmanın en üst noktada olduğunu görmek acımızı biraz da olsa hafifletiyor. Başkanımız Neşet Tarhan zaten yaptığı başarılı çalışmalarla gündemimizdeydi. Şimdi depremzedeler için nitelikli bir ortam oluşturmasını son derece önemsiyorum. Her türlü detay tüm yönleri ile düşünülmüş. Çadırlar, başvurular, dağıtılacak malzemelerin hazırlanması çok doğru kurgulanmış" dedi.

"Pratik çözümler üretilmesi gerekiyor"

Tüm ülkemizi yasa boğan bir olayın yaşandığına değinen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Maalesef deprem yaşandı. Artık şöyle oldu böyle oldu demeden ders almamız gerekiyor. Madalyonun bir yüzü yaşanan acı olay. Maalesef 35 bini aşkın insanı kaybettik. Ama madalyonun bir başka yönü de daha güvenli olarak gördükleri Mersin’e yaşanan göç. Bunun iki yönü var; birincisi Mersin’de hasar olmadığını düşünmeleri, ikincisi de akrabalık ilişkileri nedeniyle aidiyet duygusuyla geliyorlar. Burada da merkezi idareden destek bekliyorlar. Ancak merkezi idareden nasıl bir destek geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz ama bizim de aşamayacağımız sorunlar var. Yarın okul sorunu, iş sorunu başlayacak. Biz küçük çaplı da olsa iş konusunda girişimler yapıyoruz ama elbette yeterli değil. Merkezi hükümetin çok acil ciddi ve pratik çözümler üretmesi gerekiyor. Hem teknik anlamda hem de insan odaklı projeler geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Mezitli’de gördüğüm manzaradan etkilendim"

Gazeteci Yüksel Baysal ise Mezitli’de gördüğü sistemli çalışmanın örnek alınması gerektiğine vurgulayarak, "İşimiz gereği pek çok yerde yapılan çalışmaları görme şansımız var. Mezitli’de gördüğüm manzaradan çok etkilendim. Mezitli Belediyesini örnek bir belediye olarak gördüm. En düzenli ve en sistemli çalışan kurumun Mezitli Belediyesi olduğunu gururla söylüyorum. Gönüllülerle, çalışanlarıyla Türkiye’ye örnek alınacak bir programlama yapılmış. Başkanımıza, ekibine ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.