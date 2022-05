Mezitli Belediyesi çalışanları gönüllü olarak sahili temizledi

Mezitli Belediyesi çalışanları, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte sahile giderek çöp ve taş temizliği yaptı. Kendi aralarında örgütlenerek Viranşehir sahilinde buluşan yüzlerce çalışan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı da davet etti.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir saat boyunca denize girenlerin şaşkın bakışları arasında sahil temizliği yapan çalışanlar, özel bir gün yaşamanın mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı. Sahillerde çöp, kalıntı ve atık temizliğinin yanı sıra rahatsızlık veren ot ve yosunları da temizleyen çalışanlar, yüzlerce kilo çöp topladı.

Temizliğin yanında denize giren ve çevrede yaşayan vatandaşlarla da sohbet ederek yaşanan sıkıntılarla ilgili fikir alışverişi yapan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaşadıkları alanların temiz tutulması konusunda en büyük görevin kendilerinin olması gerektiğini söyledi. Vatandaşların, kullandıkları alanların temizlenmesi konusunda Mezitli Belediyesine destek vermesinin bir alışkanlık olduğunu ifaden eden Tarhan, bu kez belediye çalışanlarının kendi aralarında örgütlenerek bir kampanya yapmış olmalarından mutlu olduğunu ifade ederek, sergiledikleri bu duyarlı tavır dolayısıyla teşekkür etti.

Her platformda Mezitli’de yaşayanların çok farklı olduğunu söylediğini ifade eden Tarhan, "Mezitli halkı, her alanda olduğu gibi ortak kullanım alanlarını da temizlerken belediyesine destek vererek bir kez daha farkını ortaya koymaya devam ediyor. Her yaştan onlarca vatandaşımız, hafta sonunu sahillerini temizleyerek değerlendiriyor. Bu kez benim için de sürpriz bir şey oldu ve çalışanlarımız kendi aralarında örgütlenerek temizlik kampanyası yaptı ve beni de davet etti. Farklı birimlerde çalışan ve gün içerisinde çok fazla karşılaşma imkanı olmayan çalışanlarımız bir araya gelerek farklı bir gün geçirdiler. Hem bir arada sohbet ederek kaynaştılar hem de çevre konusunda örnek oldular. Hepsine tek tek teşekkür ederim" diye konuştu.

Mezitli Belediyesinin en büyük gücünün çalışanlarının özverisi, vatandaşlarının güveni ve desteği olduğuna vurgu yapan Tarhan, "Mezitli örnek bir kent. Çalışanıyla, yaşayanlarıyla çok büyük bir aile olduklarını her zaman gösteriyorlar. Vatandaşlarımız arasında sergilenen yardımlaşma, dayanışma ve kentine sahip çıkma özelliği artık uluslararası alanlarda da bilinir oldu. Gönüllü çalışmaları ile ödüller aldı, örnek gösterildi. Vatandaşımızın bu desteği belediyemize hem ekonomik hem de sosyal destek olarak dönüyor. Her vatandaş belediyesine ve başkanına güveniyor ve gücüne göre destek oluyor" dedi.