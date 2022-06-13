Mezitli Belediyesi Bale Okulu kursiyeri minikler, gösterileriyle büyüledi

Mezitli Belediyesi Spor Okulları bünyesinde bulunan Bale Okulunda eğitim alan minik kursiyerler, sezonu muhteşem bir gösteri ile tamamladı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Bale Eğitmeni Ahmet Demirci tarafından hazırlanan özel koreografi ile Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi sahnesine çıkan minik balerin ve baletler, sergiledikleri muhteşem performanslarla ailelerini ve öğretmenlerini gururlandırdılar.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, eşi Sembol Tarhan’la birlikte izlediği, spor okullarında bale eğitimi alan öğrencilerin yılsonu gösterisi kostüm ve sahne koreografisi ile de tam not aldı.

Birbirinden zor figürleri ustalıkla gerçekleştiren miniklerin gösterisi, izleyenleri büyüledi. Muhteşem görüntülerin yaşandığı gösteri sonrası eğitim veren bale öğretmenleri ve konservatuarda okuyan öğrencileri çiçek vererek kutlayan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği, Türkiye’nin özlemi olan tablonun Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştiğini söyledi. Başkan Tarhan, “Hayata geçirdiğimiz sanat hamleleri ve yatırımları ile konser ve etkinliklerimizi daha geniş kitlelerin izleyebileceği mekanlara kavuştuk. Kurslarımızın, sanatçı arkadaşlarımızın sayıları giderek artıyor ve çok önemli yerlerde gururla bizleri temsil ediyorlar. Mezitli Belediyesi olarak spor ve sanatsal çalışmalar konusunda büyük projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hocamız Ahmet Demirci’nin büyük özveri ve gayretleriyle yine muhteşem bir gösteri izleme şansı bulduk. Minklerimizin tamamı birer sanatçı olmasalar da sanata ve baleye önem veren aydınlık yüzlü bireyler olarak Türkiye’mizin geleceği olacaklardır” dedi.