Mezitli Belediyesi, antik liman için harekete geçiyor

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, meclis toplantısında, üyelere Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Aratos’un anıt mezarı ve antik limanda gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Mezitli’nin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak turizme kazandırmak istediklerini belirten Tarhan, antik limanda kazı başlatmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin mayıs ayı meclis toplantısı, Neşet Tarhan başkanlığında yapıldı. Başkan Tarhan, toplantıda meclis üyelerine, ilçedeki tarihi değerlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kazı süreciyle ilgili son durumu paylaşan Tarhan, “Aratos’un Anıt Mezarının kazısı çok az kaldı. Kazıyı tamamladıktan sonra regülasyon çalışması da yapılacak. Mersin Valiliğimiz restorasyon aşamasında Mersin Valiliği olarak katkı sağlayacaklarını belirtti” dedi.

“Akdeniz’deki tek antik liman diyoruz ama kimse bilmiyor”

Mezitli Antik Limanın kazısı için kamuoyu çalışması yaptıklarını belirten Tarhan, “Asıl bu dönem antik liman üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz. Eğer kazısına başlarsak antik liman için bir farkındalık oluşturabiliriz. En kötü ihtimalle batı mendireğini kısa sürede tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Akdeniz’deki tek antik liman diyoruz ama kimse bilmiyor. Kazının başlamasıyla birlikte daha çok destek alabileceğimizi sanıyorum. Bu konuda Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü ve yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Sponsorluk konusunda iyi bir haber alırsak 12 ay boyunca kazı yapma ve daha çabuk toprak altından çıkarmayı başarabiliriz. Aslında olması gereken de budur” diye konuştu.

“Söz konusu Mersin’in yararı olunca işbirliği yapılması zorunludur”

Mezitli’nin yararına olan konularda tüm kent dinamiklerinin el ele vermesi gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan, “Biz tüm odalara, sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili kurumlara sunumlar yapıyoruz. Bu şehirde kazananların; bu şehrin gelişmesi, tanıtılması için değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Siyasi düşüncesi, partisi ne olursa olsun, tüm kent dinamiklerinin söz konusu Mersin’in yararına olunca işbirliği yapması zorunludur. Birlikte Ankara’ya giderlerse yaptıramayacakları şey yok. Aratos’un anıt mezarını kazmanın neresi siyasi?” ifadelerini kullandı.