Mezitli Belediye Meclisi Kültür Merkezinde toplandı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Kültür Merkezi, meclis toplantısına ev sahipliği yaptı. Mezitli Belediyesi Meclis Toplantısı, meclis üyelerine tanıtılması amacıyla Kültür Merkezinde yapıldı.

Mezitli Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, geçen ay tamamlanarak hizmete açılan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın başkanlık yaptığı, gündeme alınan konular ve komisyonlardan gelen raporların görüşüldüğü toplantı kapsamında, meclis üyeleri Kültür Merkezini ilk kez gezdi.

Toplantıda, Mezitli Belediyesi memur ve sözleşmeli personele ilişkin sözleşmelerin yapılması için Başkan Tarhan’a yetki verilmesi, sermayesinin tamamı Mezitli Belediyesine ait Mutlu Mezitli Ltd. . sermaye artırımı ile ilgili teklif, Merkez Cami Lojmanı olarak Mezitli Müftülüğüne 10 yıl süreyle yapılan tahsisin iptali ve Mezitli Cemevi inşaatında kullanılmak üzere Alevi Kültür Derneğine maddi yardım yapılması ile ilgili teklif görüşüldü.

Tüm kararların oy birliği ile alındığı meclis toplantısı sonrası konuşan Başkan Tarhan, yeni açılan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini meclis üyelerine tanıtmak amacıyla farklı bir mekanda buluştuklarını söyledi. Mezitli’nin, Kültür Merkezi ile birlikte kültür ve sanat kenti kavramının pekiştiğini ifade eden Tarhan, “Mezitli’de insanlarımızın yaşadığı yerde mutlu olması adına önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Daha önce gösteri ve tiyatro salonu olmayan kentimizde önce son derece modern bir amfi tiyatro açarak çok sayıda etkinliğin Mezitli’ye taşınmasını sağlamıştık. Şimdi de CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı Kültür Merkezimizle de daha büyük organizasyonları kentimize taşıyabileceğiz. Geçtiğimiz günlerde konser veren değerli sanatçı Fazıl Say, yine ‘Adım Adım Cumhuriyet’ defilesini gerçekleştirdiğimiz Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, Kültür Merkezimizle ilgili övgü dolu sözler sarf ederek farklı organizasyonları Mezitli’de yapabileceklerini söylediler. Özellikle alanlarında en üst sıralarda yer alan bu değerli isimlerin salonun akustiği ve ambiyansı ile ilgili son derece onur verici ifadeler kullandılar. Bu hepimizi çok mutlu etti. Mekanımızda sayısız etkinliklere ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Mezitli’ye ve Mersin’e hayırlı olsun” dedi.