Mevsimlik tarım işçilerine hijyen kolileri dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) işbirliğiyle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 5 bin hijyen kolisi dağıtıldı.

Silifke’den Tarsus’a uzanan tarlalarda mevsimlik olarak tarım işinde çalışan yerel halka ve kentimizde geçici koruma statüsünde bulunanlara dağıtılan hijyen kolileri önemli bir ihtiyacı karşıladı. Aileleriyle birlikte çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, hijyen kolilerinde yer alan havlu, ped, tıraş köpüğü, diş fırçası ve deterjan gibi çok sayıda malzeme desteğinden yararlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin uyum masasında görevli Çağan Coşkuner, hijyen kolileriyle ilgili bilgi vererek, "Daha önceden aslında haritalandırmasını yaptığımız Mersin ili genelinde Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu alanlarda hijyen kolilerimizi dağıtıyoruz. Hijyen kolimizin içeriğinde havlu, hijyenik ped, ıslak mendil, sabun, şampuan ve deterjan gibi ürünler yer alıyor. 5 kişilik bir ailenin temizlik ihtiyaçlarını görebileceği şekilde tasarlandı” dedi.

Dağıtım yapılan noktalardan birisi Tarsus ilçesine bağlı Kargılı Mahallesi oldu. Mevsimlik tarım işçilerinden Ali Taş, “Hijyen malzemesini kendi imkanlarımızla marketten, buraya gelen seyyar satıcılardan sağlıyoruz. Çoluk çocuk çok zaten, nüfus çok. Teşekkür ediyoruz. Paketin içinde deterjan, ıslak mendil, sabun, diş fırçası ve macunu gibi şeyler varmış, hanım söyledi. Belediye yardımını yapıyor sağ olsun, sürekli çadırlara geliyor. Belediyeden başka kimseyi de görmüyoruz” diye konuştu.