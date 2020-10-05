MEÜ’nün İtalya ve Yunanistan ile hazırladığı AB projesi kabul edildi
MEÜ DIŞ İLİŞKİLER VE PROJELER KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN İTALYA ROMA ASSOCIAZIONE INSTITUTO ECOAMBIENTALE VE YUNANİSTAN AGRONOMISTS’ ASSOCIATION OF KAVALA KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİNDE HAZIRLANAN ‘ÇEVRE KORUMA ELÇİLERİ OLARAK JEOTEKNİK MÜHENDİSLERİ’ PROJESİ AB TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından İtalya Roma Associazione Instituto Ecoambientale ve Yunanistan Agronomists’ Association of Kavala kurumları ile işbirliğinde hazırlanan ‘Çevre Koruma Elçileri Olarak Jeoteknik Mühendisleri’ projesi Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edildi.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, ERASMUS+ KA202 Mesleki Eğitim ve Öğretim İçin Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında hazırlanan proje, bilim insanları ve profesyonellerin çevre koruma uygulamaları, özellikle de istilacı türlerin etkileri hakkında bilgi düzeylerini iyileştirme ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Proje ile istilacı türlerin üç Akdeniz ülkesi olan Yunanistan, Türkiye ve İtalya’nın kırsal kesimindeki etkileri üzerine çalışmalar yapılacak. İklim değişikliğinin kırsal kesimdeki etkilerini hafifletmeye yönelik uygulamalara da önayak olacak proje, bu uygulamaları yerelde hayata geçirmeyi de hedefliyor.
Ayrıca proje kapsamında, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve AB düzeyinde çevre politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik katılımcı sürecin de yürütülmesi planlanıyor.
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