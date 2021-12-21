MEÜ’den 2022’de yaklaşık 200 öğrenci ve personele AB ülkelerinde eğitim imkanı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), AB Erasmus Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Proje Başvurusu kapsamında ek hibe alarak, toplam hibe miktarını 477 bin 100 Euro’ya çıkardı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, bu hibeyle 2022’de yaklaşık 200 öğrenci ve personele AB ülkelerinde eğitim imkanı sunacaklarını bildirdi.

MEÜ Rektörü Çamsarı, sosyal medya hesabından ‘Mersin Üniversitesinden önemli bir başarı daha’ başlığıyla yaptığıyla paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Erasmus Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Proje Başvurusu kapsamında ek hibe alarak 477 bin 100 Euro toplam hibe miktarı ile Türkiye’deki 194 üniversite arasında 21’inci sırada yer aldıklarını belirtti. Çamsarı, paylaşımında, “Birçok köklü üniversiteyi geride bırakma başarısını elde eden Mersin Üniversitesi, 2022 yılı içinde yaklaşık 200 öğrenci ve personeline AB ülkelerinde eğitim imkanı sunacak” dedi.