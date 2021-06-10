MEÜ’de ’Muhasebe Söyleşisi’ düzenledi

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu iş birliğinde muhasebe alanına ilişkin söyleşi gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Dr. Emrah Yıldız’ın yürüttüğü söyleşiye konuşmacı olarak Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Muhasebe Standartları Daire Başkanı Mehmet Şirin ve uzman Emre Şentürk katıldı. Gerçekleşen söyleşiye Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Tolga Uysal, İİBF İşletme Bölümü’nden Dr. Gizem Çopur Vardar, çeşitli üniversitelerde görev yapan muhasebe bilim dalı akademisyenleri ile Muhasebe ve Vergi Bölümü öğrencileri katıldı.

Daire Başkanı Mehmet Şirin, kurumlarının Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir üst kurul olarak faaliyet göstermekte olduğu belirtti. Şirin, KGK’nın başta halka açık şirketler, borçlanma araçları ihraç eden şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ile bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin cari limitlere göre Türkiye’nin en büyük işletmelerinin bağımsız denetim süreçlerini incelemek ve gözetmek için faaliyet gösteren bir kurum olduğunu ve ülke ekonomisi açısından stratejik bir konumda olduğundan bahsetti.

Uzman Emre Şentürk ise KGK’nın detaylı tanıtımı yaparak, KGK’nın bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapan ve böylece bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlayan, Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) oluşturan ve yayımlayan kuruluş olup, bu standartlara tabi işletmelerin denetimlerinden de sorumlu kuruluş olduğunu detaylı bir şekilde aktardı. Şentürk ayrıca, KGK insan kaynaklarını politikalarından bahsederek, öğrencilerimizin KGK’da nasıl görev alabileceklerini anlattı.

Program sonunda katılımcılara ve ilgilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür eden Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Tolga Uysal da böylesine önemli bir kurumun temsilcilerinin öğrencilerimizle bir araya gelmelerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Çok sayıda öğrenci katılımının olduğu etkinlikte Emrah Yıldız, sektör ve kamu kurumları ile öğrencilerin buluşmasının önemini dile getirerek, eğitimlerin uygulamayla birleşmesi, kurumların ve kavramların daha güzel bir şekilde pekişmesini sağlamakta ve mezun olan öğrencilerimizin daha bilinçli bir mesleki bakış açısına sahip olmalarına olanak sağlayacağını, bunun devamı için de çalışacaklarını dile getirdi.