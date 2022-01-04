MEÜ’de “Kaynaksız Takı” ve “Mücevher Sanatında Sadekarlık” etkinlikleri

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu tarafından “Kaynaksız Takı” ve “Mücevher Sanatında Sadekarlık” başlıklı iki etkinlik düzenledi. Etkinliklerde kaynaksız takı yapımı ve kuyumculuğun temeli olan sadekârlığın önemi anlatıldı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, iki ayrı tarihte iki önemli etkinlik gerçekleştirildi. Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Müdürü Prof. Zeki Umay, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Şahap Barlas, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Meltem Gürbüz ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen etkinliklerde kuyumculuğun püf noktaları anlatıldı.

Yüksekokul Müdürü Prof. Umay, düzenledikleri etkinliklerde atölye olanaklarını minimum ölçüde kullanan tasarımcıların neler yapabilecekleri ve kuyumculuğun temeli olan sadekârlığın önemi konusunda öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

İlk etkinlikte, sektörde tecrübe edinmiş MEÜ’den mezun olan ve üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Gemoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisansına devam eden Betül Demir, “Kaynaksız Takı” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Demir, mezun olduktan sonra faal bir atölye ile çalışma şansını yakalayamayanların atölyeye ihtiyaç duymadan da üretim yapılabileceklerini ve bu şekilde kendisinin bir müddet üretim yaptığını, kaynaksız takı yapımı konusunda eğitimler verdiğini söyledi. Eğitimler sırasında üretilen kaynaksız takı örneklerinin görsellerini paylaşan Betül Demir, bu tekniklerle üretim yaparak maddi kazanç sağlayanlar olduğunu belirterek, katılımcılarla birer kolye ucu workshop uygulaması da gerçekleştirdi.

İkinci etkinlikte ise MEÜ personeli ve aynı zamanda bir mücevher ustası olan Özcan Şeref, “Mücevher Sanatında Sadekârlık” konusunda bir söyleşi düzenledi. Söyleşide, küçük yaşlarda alaylı olarak başlayan kuyumculuk serüveninin memurluk yapmasına rağmen hala devam ettiğini ifade eden Şeref, evinin bir odasını üretim amaçlı kullandığını ve sektörü yakından takip ettiğini belirtti. Sadekârlığın sabır ve dikkat gerektirdiğini vurgulayan Şeref, söyleşi sonrasında öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği workshop uygulamasında, günümüzde tercih edilen en popüler ürün olan tektaş yüzüğün tel, tesviye ve kaynak kullanarak kısa bir sürede nasıl yapılabileceğini katılımcılara uygulamalı olarak gösterdi.