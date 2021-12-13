MEÜ’de kalp ve damar hastalıklarında yeni uygulamalar masaya yatırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği Mersin Şubesi tarafından “Kardiyovasküler Hastalıkların Yönetiminde Yeni Kanıt Temelli Uygulamalar” etkinliği düzenlendi. Çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte, kalp ve damar hastalıklarının belirtileri, riskleri ve tedavi yöntemleri masaya yatırıldı.

MEÜ Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Gün moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri, katılımcıları bilgilendirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Özer, kalp yetersizliği yönetiminde yeni kanıt temelli uygulamalarından bahsetti. Özer, kalp yetersizliğinde semptom yönetimi, yaşam tarzı müdahaleleri, ilaç yönetimi ve hasta eğitimi konularına değinen Prof. Dr. Özer, “Kalp yetersizliğinin sebepleri; nefes darlığı, ayak bileklerinde şişme, yorgunluk, hızlı kilo artışı, öksürük, çarpıntı, baş dönmesi, iştahsızlık, huzursuz ve depresif hissetme gibi olaylar olabilir. Önüne geçmek için ise düzenli kolesterol takibi, az miktarda tuz tüketimi ve diyet önerilir” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Mert de ’Miyokart İnfaktüsü Yönetiminde Yeni Kanıt Temelli Uygulamaları’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Mert, “Genç yaşta oran artık çok daha fazla. Bu veri bizleri korkutuyor. Hemşireler, kılavuzları muhakkak yakından takip etmeli” dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sevinç ise ’Hipertansiyon Yönetiminde Yeni Kanıt Temelli Uygulamaları’ anlattı. Prof. Dr. Sevinç, “Evde, uzaktan kan basıncı takibi yapılabilir. Teknoloji sayesinde hem doktor hem hasta vakit kazanır ve anında müdahale daha kolay olabilir” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, katkılarından dolayı konuşmacılara MEÜ adına fidan bağışında bulunuldu.