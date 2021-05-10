MEÜ’de çevrimiçi ‘Otizm Üzerine Söyleşiler’ etkinliği

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen ‘Otizm Üzerine Söyleşiler’ etkinliğinde, otizm tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Öğr. Gör. Pelin Kılınç Özüölmez’in yaptığı ‘Otizm Üzerine Söyleşiler’ etkinliğinde, Özel Eğitim Öğretmeni Duran Melih Türer ve Sosyal Hizmetler Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Özsungur ile birlikte otizm konuşuldu. Dört oturum halinde gerçekleştirilen çalışmanın konu başlıkları arasında otizm ve çocuk, otizmli çocukların eğitimlerinde aile ve ilişkilerin önemi, otizmde eğitimin rolü ve otizmde güncel sorunlar yer aldı.

Etkinlikte, eğitimci Türer, otizmin uygun, doğru ve etkili yöntemlerle nasıl aşılabileceği üzerinde durdu. Bireysel eğitimin önemine değinen Türer, bu kapsamda kurumlar arası iş birliği ve erken tanının da tedavi sürecinde belirleyici bir role sahip olduğunun altını çizdi.

Sosyal hizmet alanının politika geliştirme noktasında önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Özsungur da bakım konusunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak bir düzeyde ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Aile, eğitmen ve çocuk arasındaki üçlü dengenin sağlanabilmesinin sosyal uyuma da önemli katkı sağlayacağını dile getiren Özsungur, eğitmenlerin taleplerinin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğr. Gör. Özüölmez ise otizm üzerine farkındalığın geliştirilmesi konusuna değindi. Özellikle tanı sonrası süreçte çocuğun ve ebeveynin çeşitli türden zorluklarla karşılaşabileceklerine dikkat çeken Özüölmez, bilinçlenmeyle beraber oluşacak sosyal desteğin de altını çizdi.

Etkinlikte, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık bölümü öğretim elemanları, alan öğrencilerine çeşitli tavsiyeler ve önerilerde bulundu. Sosyal hizmet alanında geliştirilebilecek proje ve fikirlerin tartışıldığı tüm oturumlarda öğrencilerin konuklara yöneltti sorular da yanıtlandı.