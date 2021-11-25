MEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Orkestrası seçmeleri yapıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından, farklı müzik türlerinde oluşturulacak Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Orkestrası ve müzik grupları için seçmeler yapıldı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kampüsü içerisinde yer alan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi müzik stüdyosunda gerçekleştirilen ve iki gün süren seçmelerde, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Gök, MEÜ Devlet Konservatuarından Dr. Öğr. Üyesi Alper Tunga Özcan ve Öğr. Gör. Dr. Duygu Deniz Demirel jüri olarak yer aldı.

Jüri üyelerinin tüm katılımcıların eserlerini beğeniyle dinlediği seçmelere; her bir katılımcı, istedikleri alanda kendi belirledikleri iki eser ile katıldı.

Doç. Dr. Kadızade, “Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin yeteneklerini ve boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak amacıyla bu yola çıktık. Oluşturulacak orkestra ve gruplarda öğrencilerimiz görev alacak. Öğrencilerimizin Mersin Üniversitesinde okumanın ayrıcalıklarından faydalanmalarını bu şekilde sağlayacağız” dedi.