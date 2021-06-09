MEÜ öğrencilerinin projeleri, belediyelerle buluştu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 2. Sınıf öğrencileri, “Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler” dersi kapsamında hazırladıkları 10 projeyi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile üniversitenin çeşitli birimlerinden akademisyenlerle buluşturdu.

Etkinliğe Mersin Büyükşehir, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Toroslar, Akdeniz, Bozyazı temsilcileri ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Altan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Esra Dik, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Emrah Yıldız, Genç Girişimci Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu, İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Hacı Kurt ve Prof. Dr. İhsan Kamalak, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden Doç. Dr. Erdal Yabalak katıldı. Proje sunum etkinliği, ders sorumlusu Öğr. Gör. Mehmet Enes Salkın’ın moderatörlüğünde başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Salkın, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler dersi kapsamında Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 2. Sınıftan 66 öğrenci ile toplamda 10 adet proje ekibi oluşturduklarını ve her ekibin Mersin’de yerel yönetimlerle iş birliği halinde hayata geçirilebilecek projeler hazırladığını söyledi. Bir ders kapsamında başlayan çalışmaların Mersin’in sosyal hizmet alanı başta olmak üzere; kadın, çevre, girişimcilik, kırsal kalkınma, tarım ve geri dönüşüm üzerine 10 projeyle çıktı sağlamasının ve bu çıktıları da uygulayıcı belediyeler ve alanında uzman akademisyenlerle buluşturmanın öneminden bahsetti.

Öğrencilerin ders kapsamında hazırladıkları projeler katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Proje sunumları sonrasında söz alan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Esra Dik, öğrencilerin projelerine gönülden katkı sağladıklarını ifade ederek hem öğrencilere hem de ders sorumlusu Öğr. Gör. Salkın’a tebriklerini iletti.

Genç Girişimci Merkezi Müdürü Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu ise geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik projelerini başarılı bulduğunu ifade ederek, öğrencileri merkezleri ile işbirliği yapmaya davet etti.

Tarsus Belediyesi Proje-Kalite Yönetim Koordinatörü Hakan Kumdereli, tüm projeleri beğendiğini ifade ederek, proje çalışmalarının kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Tarsus Belediyesi İmar Müdürü Sabahattin Tezcan ise projede emekleri olan herkese teşekkür ederek, öğrenci projelerinin ekonomik imkanlar doğrultusunda hayata geçirilmesi için öğrencileri belediyelerine davet etti.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Derya Aksanlı ise kadına yönelik sunulan iki projemizle ilgilendiğini ve projelerin detaylarını görüşmek üzere proje ekipleriyle toplantı yapmak istediğini söyledi.

Mersin Büyükşehir ve Akdeniz Belediyeleri ise projelerin sürdürülebilirlik ve uygulanabilirliğinin en önemli kriterler olduğunu kaydederek, sunulan projelerin hepsinin Mersin’in ihtiyaçları doğrultusunda iyi tespitlere dayandığını ve uygulanabilir olduğunu ifade ettiler. İlgili daire başkanlıklarına projelerin yönlendirileceğini ve başkanlıklar aracılığıyla tekrar proje ekipleriyle irtibat sağlanacağını ilettiler.

107 katılımcının olduğu etkinlik, konukların öğrencileri ve öğrenci projeleri danışmanı Mehmet Enes Salkın’ı tebrikleri ve teşekkürleri ile son buldu.