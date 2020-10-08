MEÜ Öğr. Üyesi Dr. Sözlü, Silifke Kalesi kazısını kitaplaştırdı
MEÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ ÖĞR. ÜYESİ DR. HALİL SÖZLÜ, 2011 YILINDAN BU YANA DEVAM EDEN VE HALEN SÜRMEKTE OLAN SİLİFKE KALESİ KAZISINI KİTAPLAŞTIRDI. DR. SÖZLÜ, KAZI ÇALIŞMALARINI İÇEREN ‘SİLİFKE KALESİ KAZISI TÜTÜN LÜLELERİ’ ADLI KİTABINI YAYIMLADI.
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Halil Sözlü, 2011 yılından bu yana devam eden ve halen sürmekte olan Silifke Kalesi kazısını kitaplaştırdı. Dr. Sözlü, kazı çalışmalarını içeren ‘Silifke Kalesi Kazısı Tütün Lüleleri’ adlı kitabını yayımladı.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Dr. Sözlü, şehrin koruyucusu ve gözetleyicisi hissini veren Silifke Kalesi’nin, şehri ve ticaret yolunu hem denetlemekte hem de korumakta olduğunu belirterek, köklü bir tarihi geçmişe sahip olan kalede kazı çalışmalarının 2011 yılında başladığını belirtti.
Bölge ve şehir tarihine yeni veriler sunan kazı çalışmalarında ortaya çıkan birçok taşınmaz ve taşınabilir kültür varlığı bulunduğunu kaydeden Sözlü, kitabında özellikle lülelere odaklandığını vurguladı. Sözlü, "Taşınabilir kültür varlıklarından ilgimizi çeken ve toplumun yaşam biçimi hakkında bilgi veren lüleler dikkat çeken eserlerdir. Silifke Kalesi kazısında gün yüzüne çıkarılan lüleler, Anadolu ve Anadolu dışındaki üretim merkezlerinde üretilen lülelerle benzer özellikler göstermektedir. Daha çok halk tipi üretimi olan bu lüleler; saray üslubundan ziyade, yerel ve mahalli üslupta yapılmış olan eserlerdir. Osmanlı dönemine ait olan lüleler; bizlere o dönemin yaşam biçiminin anlaşılmasında, toplum içerisinde lüleye olan düşkünlüğün yorumlanmasında ve değerlendirilmesinde ışık tutmaktadır” dedi.
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2