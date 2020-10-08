MEÜ Öğr. Üyesi Dr. Sözlü, Silifke Kalesi kazısını kitaplaştırdı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Halil Sözlü, 2011 yılından bu yana devam eden ve halen sürmekte olan Silifke Kalesi kazısını kitaplaştırdı. Dr. Sözlü, kazı çalışmalarını içeren ‘Silifke Kalesi Kazısı Tütün Lüleleri’ adlı kitabını yayımladı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Dr. Sözlü, şehrin koruyucusu ve gözetleyicisi hissini veren Silifke Kalesi’nin, şehri ve ticaret yolunu hem denetlemekte hem de korumakta olduğunu belirterek, köklü bir tarihi geçmişe sahip olan kalede kazı çalışmalarının 2011 yılında başladığını belirtti.

Bölge ve şehir tarihine yeni veriler sunan kazı çalışmalarında ortaya çıkan birçok taşınmaz ve taşınabilir kültür varlığı bulunduğunu kaydeden Sözlü, kitabında özellikle lülelere odaklandığını vurguladı. Sözlü, "Taşınabilir kültür varlıklarından ilgimizi çeken ve toplumun yaşam biçimi hakkında bilgi veren lüleler dikkat çeken eserlerdir. Silifke Kalesi kazısında gün yüzüne çıkarılan lüleler, Anadolu ve Anadolu dışındaki üretim merkezlerinde üretilen lülelerle benzer özellikler göstermektedir. Daha çok halk tipi üretimi olan bu lüleler; saray üslubundan ziyade, yerel ve mahalli üslupta yapılmış olan eserlerdir. Osmanlı dönemine ait olan lüleler; bizlere o dönemin yaşam biçiminin anlaşılmasında, toplum içerisinde lüleye olan düşkünlüğün yorumlanmasında ve değerlendirilmesinde ışık tutmaktadır” dedi.