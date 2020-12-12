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MEÜ mezunu Ferman Narin, iki kısa filmiyle başarıdan başarıya koşuyor

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesinden (MEÜ) geçen yıl mezun olan Ferman Narin, öğrenciyken çektiği kısa film ‘Pirabok’ ile birçok uluslararası festivalden ödül almaya devam ediyor. Narin’in ‘Şeker Gıda’ adlı filmi de ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü.

MERSİN 12.12.2020, 14:29
MEÜ mezunu Ferman Narin, iki kısa filmiyle başarıdan başarıya koşuyor

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesinden (MEÜ) geçen yıl mezun olan Ferman Narin, öğrenciyken çektiği kısa film ‘Pirabok’ ile birçok uluslararası festivalden ödül almaya devam ediyor. Narin’in ‘Şeker Gıda’ adlı filmi de ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden geçen yıl mezun olan Ferman Narin’in Yapım-Yönetim dersi kapsamında çektiği "Pirabok" adlı kısa film, uluslararası alanda ödül almaya devam ediyor. Narin, İtalya’da düzenlenen “Florence Film Awards” festivalinde aldığı birincilik ödülünün ardından birçok uluslararası festivalde de MEÜ’yü başarıyla temsil ediyor.

Pirabok filmiyle Screen Power Film Festivalinde En İyi Korku Filmi, Kosice Uluslararası Film Festivalinde En İyi Film, En İyİ Prodüksiyon, 6ix Scream Uluslararası Korku Filmi Festivali’nden Uluslararası Dalda En İyi Korku Filmi, Mezopotamya Film Festivalinde En İyi Mezopotamya Filmi, Eurasia Uluslararası Film Festivalinde En İyi Öğrenci Filmi ödüllerini alan Narin, Prag Uluslararası Film Festivalinde de finalist olarak yer almayı başardı.

Ferman Narin’in çektiği bir diğer film olan Şeker Gıda da ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü. Narin, filmiyle Kİngston Upon Thames Film Festivali’nde En İyi Kısa Film, Asya Sinematografi Ödüllerinde En İyi Ortadoğu Filmi, Mezopotamya Film Festivalinde En İyi Öğrenci Filmi, Film4Fun Film Festivalinde ise En İyi Senaryo ödüllerinin sahibi oldu.

Uluslararası İpekyolu Festivali Derviş Zaim En İyi Senaryo ve Sakarya Kısa Film Festivalinde En İyi Film ödülüne layık görülen Şeker Gıda filmi, Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivalinde de finalist olarak yer aldı.
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