MEÜ Girişim Limanı, online Dijital Dünyada Güvenlik eğitimi verdi
MERSİN ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİ MERKEZİ, HABİTAT DERNEĞİ, TOBB VE İTÜ İLE İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ONLİNE EĞİTİM SERİSİNE, ‘DİJİTAL DÜNYADA GÜVENLİK’ EĞİTİMİ İLE BAŞLADI.
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Merkezi, Habitat Derneği, TOBB ve İTÜ ile işbirliğinde gerçekleştireceği online eğitim serisine, ‘Dijital Dünyada Güvenlik’ eğitimi ile başladı.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Genç Girişimci Merkezi, online eğitim serisinin ilkini gerçekleştirdi. Mersin dışında İstanbul, Ankara, Adana, Adıyaman gibi şehirlerden de 250’den fazla kişinin online olarak başvurduğu Dijital Dünyada Güvenlik başlıklı eğitim, katılımı uygun görülen 115 kişi ile gerçekleştirildi.
Genç Girişimci Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu, Girişim Limanı olarak bu eğitimlerle girişimcilerin ve işletmelerin rekabet avantajı sunabileceğini kaydetti. Hıdıroğlu, özellikle girişimci adaylarının ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu becerilere, kaynaklara ve bilgilere ücretsiz erişebilmelerine yardımcı olacak eğitimler sonunda, önemli kuruluşların bir nevi referansıyla verilecek ücretsiz sertifikaların da katılımcılara birçok fırsat sağlayacağını ifade etti.
Bu eğitimlerin duyurusunda ve eğitimlerin yaygınlaşarak geniş kitlelere ulaşmasında emeği geçen Mersin Ticaret Sanayi Odası, Tarsus Borsası, Tarsus Ticaret Sanayi Odası, sosyal girişimcilik ağları ve yerel sivil toplum kuruluşları gibi önemli paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Hıdıroğlu, ayrıca bu ve bundan sonraki eğitimler için Mersin genelinde dijital eğitim seferberliği yapıldığını belirtti.
Pandemi döneminin belirlediği yeni ihtiyaçlara cevap verebilmeyi hedefleyen, içinde bulunulan bu yeni dönemde girişimciliğin, toplumun ve işletmelerin gelişimini sağlamasının önemini vurgulayan Hıdıroğlu, özellikle bilgi teknolojilerinin etkin biçimde kullanımına yönelik becerileri geliştirmeyi amaçlayan farklı konularda eğitimler yapılacağını vurguladı. Hıdıroğlu, bu eğitimlerle pandemi döneminde online platformlar aracılığıyla girişimciliğin, toplumun ve ekonominin dijitalleşmesine katkı sağlayacak bir dizi farklı eğitim ve atölye çalışmasına ev sahipliği yaparak, Mersin’de dijital eğitim seferberliğine öncülük etmekten ve Mersin dışında eğitimin gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade etti.
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