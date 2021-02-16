MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yüreğir Belediyesinden iş birliği

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Adana Yüreğir Belediyesi arasında; Yüreğir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi kurulumunda verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Senato Odasında gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu ile üniversite ile belediye yetkilileri katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Çamsarı, yerel yönetimlerle üniversitelerin iş birliğinin çok önemli olduğu ve bu birlikteliklere öncülük etmeye çalıştıklarını belirtti. Yüreğir’in ve tüm Akdeniz bölgesinin çok özel ve önemli yerler olduğunu belirten Çamsarı, “Bölgemizde ve ülkemizde sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek çok önemli. İnşallah Yüreğir Belediyesine sosyal girişimcilik merkezini kazandırdıktan sonra bütün bölgemizi kalkındıracak projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada diğer üniversitelerimiz ve yerel yönetimlerle de iş birliğine açığız. Bu iş birliğinde Yüreğir Belediyesine gösterdikleri vizyon nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonra gerçekleştirilecek tüm projelerde üniversitemiz olarak yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Mersin Üniversitesi ile birlikte iş birliğine gitmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir ise “Bölgemizdeki dezavantajlı gruplarda yer alan vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmak, maddi gelir elde ederek özgüvenlerini yükseltmeyi ve sosyal hayata entegre olmalarını hedefliyoruz. İnsanlarımızın refah seviyelerinin yükselmesi noktasında kurumlarımızla iş birliği son derecek önemli. Mersin Üniversitesi de son derece önemli projelere imza atmış bir kurumumuz ve bundan sonra da yakın iş birlikleri içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin hayırlara vesile olmasını diliyor ve tüm kurumlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Hıdıroğlu da sosyal girişimcilik faaliyetlerinin her açıdan çok önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda gerçekleştirilen iş birliğinin sağlanması noktasında Çamsarı ve Kocaispir’e teşekkür etti.

Çamsarı ve Kocaispir, konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imzaladı.