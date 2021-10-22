MEÜ Devlet Konservatuvarı’ndan Tarihi Taşhan’da klasik müzik dinletisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Mersin’in Mut ilçesindeki tarihi Taşhan’da gerçekleştirilen klasik müzik dinletisinde, Mersin Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı öğretmen ve öğrencileri sahne aldı.

MEÜ Devlet Konservatuvarı sanatçılarının sahne aldığı dinletinin ilk bölümünde, konservatuvar öğrencileri soprano Gülseren Güzelşemme, Ceren Durbuzer, İrem Topçu, tenor Kerim Yaman, Merihcan Karataş, piyano sanat dalı eğitmenlerinden Bengisu Türk’ün eşliğinde sevilen türküleri seslendirdiler.

Programın ikinci bölümünde ise konservatuvar eğitmenleri piyanoda Alper Tunga Özcan, kemanda Aslıhan Koçer Fedorean, flütte Türkol Çankaya, gitarda Koray Horzum, perküsyonda Murat Atalayer, basgitarda Melihcan Katataş, vokalde Betül Yarar Koçer’in eşlik ettiği klasik ve hafif müzik dinletisiyle, Taşhan’ın tarihi ortamında sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.