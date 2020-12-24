Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ’Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesi kapsamında, Mersin’de fiziki şartları iyileştirilerek dönüştürülen 10 okulun kütüphanesi, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın katıldığı törenle açıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen törene Koca’nın yanı sıra, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, Sabiha Çiftçi MTAL Müdürü Fatma Has ve öğretmenler katıldı.

Projenin Mersin’de uygulanması çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, emeği geçenlere teşekkür ederek, kütüphanenin öğretmen ve öğrencilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Öte yandan Okul Müdürü Fatma Has, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’ya sürpriz yaparak 1979 yılında mezun olduğu Sabiha Çiftçi İlkokulu diploması suretini hediye etti.