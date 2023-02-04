MESKİ’nin yeni hizmet binası açıldı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binası açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, “Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış” mottosuyla başlattığı açılışların 8.’si ‘MESKİ yeni hizmet binası’ oldu. Mersinlilere hızlı ve konforlu hizmet vermeye başlayan binanın açılışı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Seçer, çarşı merkezini canlandırmak ve cazip hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. MESKİ’nin Türkiye’nin en güzide kurumlarından bir tanesi olduğunu belirten Seçer, "Zaten Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en güçlü belediyelerin başında geliyor. Hem hizmet ettiği kentin özellikleri, dinamikleri hem de mali gücü, gelir kaynakları, bünyesinde barındırdığı özellikleri sebebiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi çok önemli bir belediyedir. Güçlü bir belediyenin güçlü bir sular idaresi olur. Su varsa yaşam var, su yoksa yaşam yok. Su hayatın ta kendisi. MESKİ de belediye hizmetleri içerisinde hizmetin ta kendisi. MESKİ mihenk hizmet alanlarından bir tanesidir” dedi.

“MESKİ’ye ve MESKİ’nin kadrolarına güveniyorum”

MESKİ’nin 7/24 çalışan bir kurum olduğunu, insanların su, atıksu, kanalizasyon gibi sürekli ihtiyaç alanlarına hitap ettiğini kaydeden Seçer, Teksin uygulamasından gelen raporlarda en çok talep ve isteğin MESKİ ile ilgili olduğunu söyledi. Seçer, “Hayatın her alanında MESKİ var. MESKİ’nin bir ticarethane olmadığını belirtmek isterim. MESKİ yaklaşık 2 bin 500 kişilik hizmet ordusuyla 16 bin kilometrekare alana, Anamur’dan Tarsus’a kadar hizmet veriyor. Mersin geniş bir coğrafya. İstanbul’un yaklaşık üç katı bir coğrafyayı konuşuyoruz. Onun için de hizmet götürmek diğer kompakt kentlere göre bir, iki tık daha zor. Maliyetli yatırımlar yapıyorsunuz. Daha uzun mesafelere kanalizasyon döşemek zorunda kalıyorsunuz, isale hattı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da birim-vatandaş başına maliyetleri artıran unsurlardır. MESKİ’ye ve MESKİ’nin kadrolarına güveniyorum. Orada emek veren, kol gücüyle çalışan emekçi kardeşimden beyin gücüyle çalışan kardeşime kadar hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mersinli vatandaşları kaçak su kullanımını önleme konusunda Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmaya davet eden Seçer, “Hiçbir siyasetçi su fiyatının yüksek olmasını arzu etmez. Bu, vatandaşın tepkisi demektir. Onun için ince eler, sık dokur. Tekrar söylüyorum, biz bir ticarethane değiliz. Ama şunu unutmayın yan yana 2 ev var, yan yana 2 fabrika var, işletme var. Biri yasalara uygun bir şekilde faturasını ödüyorsa, diğeri bunun tersini yapıyor, kaçak su kullanıyor ve bedelini ödemiyorsa o suyun bedelini komşusuna ödetiyor. Bu nedenle lütfen özellikle kırsalda bizim ana isale hatlarını delip, arazilerini sulayıp, dönümlerce bahçe yetiştirenlere biz aman vermeyelim” ifadelerini kullandı.

En büyük giderlerinin elektrik giderleri olduğunu vurgulayan Seçer, “1 milyar lira yıllık şu anda MESKİ’nin elektrik gideri vardır. Evinde, fabrikasında, arazisinde kaçak suyu tarımsal su gibi kullanan vatandaşın elektrik faturasını da ödemek zorunda değiliz. Bu nedenle vatandaşların bize katkı sunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Burayı tercih etmemizin sebebi, ulaşım”

Marina Vista’nın belediye binası olması için süratle yeni şekline getirildiğinin bilgisini paylaşan Seçer, “İstiklal Caddesi’nden çıktıktan sonra Çamlıbel’in düzenlemesi yapılacak. Çok güzel bir bölge haline getiriyoruz orayı da. Yine burayı tercih etmemizin sebebi, ulaşım meselesi. Mersin’in her yerinden insanlar buraya gelir. Bütün imkanları hazırlayarak, birçok faktörün devreye girmesini sağlayarak çarşı merkezinin canlanması için faaliyetler sürdürüyoruz, proje hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de söyledim, çarşı merkezini canlandıralım demekle, çarşı merkezi canlanmıyor’” dedi.

MESKİ’nin yeni hizmet binasının bölgeye sağlayacağı katkıdan bahseden Seçer, “Artık vatandaşlarımız buraya gelecek, burası canlanacak. Ulaşımı da rahat. Buranın esnafı da mutlu olacak. Ben buradan görüyorum esnaflarımız da mutlu. Cadde ne kadar hareketli olursa o kadar alışveriş olur, ne kadar çok insan gelirse o kadar çok alışveriş yaparlar” diye konuştu.

"5 ton kağıt tasarrufu sağlamış olacağız”

Abonelik işlemlerinde dijital imzanın Türkiye’de ilk olduğunu ifade eden Seçer, yapılan yenilikle de kağıt israfının önüne geçildiğini ve çevrenin korunduğunu söyledi. Seçer, “Buranın bir özelliği daha var. MESKİ abonelik hizmetleri Türkiye’de dijitalleşmeyi başlatan ilk abonelik hizmetleri. Dijital imza olayı bir ilk, Mersin’de başlıyor. Bu da gayet doğaldır. Biliyorsunuz biz ilklerin belediyesiyiz. Bu değişikliğin çevreye de yararlı olduğunu söylemek istiyorum. 5 ton kağıt tasarrufu sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.