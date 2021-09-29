MESKİ’nin analiz laboratuvarının akreditasyon sertifikası yenilendi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı’nın akreditasyonunun, 18 Ağustos 2021 tarihinde ’AB-0759-T’ numaralı akreditasyon sertifikası ile yenilendiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve çevresinde insan sağlığı esas alınarak, su kalitesinin izlenmesinde ağır metaller önemli bir yer tutuyor. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı’nda kapsama alınan parametreler ’insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik’te ve 6 Temmuz 2019’da revize olan ’içme suyu temin edilen suların kalitesi ve arıtılması hakkında yönetmeliği’nde yer alıyor. Yönetmeliklerde belirtilen parametreler içerisinde bakılması gereken ağır metallerin (alüminyum, arsenik, antimon, baryum, berilyum, kadmiyum, krom, kobalt, bakır, demir, kurşun, mangan, cıva, nikel, selenyum, sodyum, çinko, bor, vanadyum) analizlerinin gerçekleştirilebilmesi için laboratuvar bünyesine ICP-MS cihazı temin edilmesi ile söz konusu analizler daha hızlı, hassas ve doğru bir şekilde yapılmaya başlandı.

Laboratuvar, akredite parametre/metot sayısını 90’a çıkardı

Yetkili servis tarafından kurulum, eğitim ve aplikasyon hizmeti tamamlandıktan sonra akreditasyon gereği cihaza ait olan, cihaz kullanma talimatı ve standart çalışma talimatı ile kapsam artırılması planlanan 19 adet parametre için 19 adet validasyon raporu ile 57 adet ölçüm belirsizliği raporu hazırlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 5 Mart 2021 tarihinde TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen ’2. gözetim ve kapsam genişletme denetimi’ neticesinde; ’AB-0759-T’ numaralı akreditasyon sertifikası 18 Ağustos 2021 tarihinde yenilendi. Bu sayede MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, 19 adet ağır metalden ve 4 adet mikrobiyolojik parametre/metottan akredite olmaya hak kazanarak, 67 olan akredite parametre/metot sayısını 90’a çıkardı.