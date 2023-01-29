MESKİ’den Tarsus’a yağmursuyu pompa istasyonu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus İlçesi Şahin Mahallesi yağmursuyu pompa istasyonu yapım işini sürdürüyor.

MESKİ Genel Müdürlüğünün, Tarsus İlçesi Şahin Mahallesi yağmursuyu pompa istasyonu yapım işinin tamamlandığında Cumhuriyet ve Tekke Mahalleleri, sanayi sitesi içinde aşırı yağışlardan dolayı oluşabilecek yağmursuyu bertaraf edileceği bildirildi. Bu sayede yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçileceği kaydedildi.

Tarsus İlçesi Şahin Mahallesindeki mevcut 2 bin 200 milimetre çapındaki yağmursuyu hattı, Cumhuriyet ve Tekke Mahalleleri sanayi sitesi içi havzası yağmursuyu deşarjını sağlıyordu. Kış aylarında havzaya düşen aşırı yağışlardan dolayı Berdan Nehrinin debisi yükseliyor ve mevcut yağmursuyu hattının akar kotunun, nehrin akar kotunun altında kalması nedeniyle yağmursuyu bertaraf edilemiyordu. Söz konusu proje ile Berdan Nehrinin akar kotunun (debisinin) düşük olduğu zamanlarda cazibeli olarak menfezden, akar kotunun (debisinin) yüksek olduğu aşırı yağışlarda ise Berdan Nehrinin akar seviyesine terfi yapılarak yağmursuyu bertaraf edilecek.