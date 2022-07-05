MESKİ’den 2 milyon 461 bin liralık içme suyu yatırımı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi içmesuyu terfi hattı yapım işine devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla ekonomik ömrünü tamamlayan içmesuyu hatları yenilenecek.

MESKİ, Mersin’in çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarına devam ediyor. MESKİ’nin yatırım tutarı 2 milyon 461 bin lira olan Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi içmesuyu terfi hattı yapım işi çerçevesinde yaklaşık 3 bin 200 metre muhtelif çaplarda boru döşemesi, tahliye-vantuz odaları, terfi merkezi ve klor odası yapılması planlanıyor.

Çalışmalar çerçevesinde ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan Kayraç su deposunun bakım-onarım ve yenileme imalatları ile mekanik, elektrik ve inşaat işleri de yapılacak.