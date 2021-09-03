MESKİ, yayla bölgelerini içme suyuna kavuşturuyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Cehennem Deresi grubunda bulunan Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Soğucak, Kepirli ve Darısekisi mahallelerinde başlattığı içme suyu terfi hattı ve rehabilitasyonu çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Gözne-Ayvagediği grubu mahalleleri yeterli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde yatırımlarına devam eden MESKİ, Mersin’in çoğunlukla yaylalık olarak kullanılan ve yaz aylarında nüfusu artan yerleşim bölgelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Artan nüfus ve içme suyunun amacı dışında kullanımı nedeniyle yaz aylarında içme suyunda zaman zaman kesinti problemi yaşanması üzerine harekete geçen MESKİ, 3 adet 500 metreküp, 2 adet 2 bin metreküp ve 1 adet 5 bin metreküp depo ile 10 bin 503 metre terfi hattı yapım çalışması başlattı.