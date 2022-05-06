MESKİ, yağmur suyu yatırımlarına hız verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu yatırımlarına hız verdi. Yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren MESKİ, Fuat Morel Mahallesinde yağmur suyu hattı yapım işine devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ, merkez Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesinde yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. MESKİ’nin sözleşme bedeli 1 milyon 486 bin lira olan yapım işi çerçevesinde 62 metre Ø1000 milimetre betonarme, 144 metre Ø800 milimetre betonarme, 283 metre Ø600 milimetre betonarme ile 1096 metre Ø400 milimetre betonarme boru olmak üzere toplam bin 585 metre yağmur suyu hattı döşenmesi planlanıyor. MESKİ bu çalışma ile yağışlarla oluşan yüzeysel suların cadde ve sokaklarda birikmesi nedeniyle meydana gelen maddi hasarları bitirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede, aşırı yağışlarda oluşabilecek yüzeysel sular deşarj edilerek yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanacak.