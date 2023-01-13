MESKİ, sosyal etkinliklerle su tasarrufuna dikkat çekti

Mersin’de altyapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal etkinliklerle çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılında düzenlediği etkinliklerle 40 bin kişiye ulaşarak, su tasarrufuna dikkat çekti.

MESKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinlikler de gerçekleştiriyor. MESKİ su tasarrufu eğitimleri, ’Dünya Su Günü’ etkinlikleri, Filtre Su Müzesi gezisi ve stantlarla yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı. Tüm dünyada küresel ısınma ve kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte, suyu korumanın ve gelecek nesillere yeterli su bırakmanın öneminin bilinciyle hareket eden MESKİ’nin, suyun önemi, su kirliliğinin yol açtığı sonuçlar, çevrenin korunması, su döngüsü ve su tasarrufu konularında öğrenci eğitimlerine ara vermeden devam ettiği kaydedildi. 2022 yılındaki su tasarrufu eğitimleriyle yaklaşık 7 bin 800 ilk ve ortaokul öğrencisi, suyun önemi, su tasarrufu ve çevre bilinci konusunda bilgilendirildi. Eğitimlerin ardından, MESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı’na bağlı ‘Gezici Su Analiz Laboratuvarı’ aracında sudan örnekler alarak inceleme yapan öğrenciler, suyla ilgili deneyler gerçekleştirerek keyifli dakikalar yaşadı. MESKİ’nin yıl boyu devam eden Filtre Su Müzesi ziyaretlerinde ise, toplam 2 bin 204 öğrenciye tesisin tarihi, kaynaktan bardağa suyun öyküsü ve su tasarrufunun önemi anlatıldı.

Ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği festival ve etkinliklerde stant açan MESKİ, yaklaşık 22 bin 920 kişiye ulaşarak, vatandaşları suyu bilinçli kullanma, gereksiz yere harcamama, gelecek nesillere suyu bırakmanın önemi gibi hayati konularda bilgilendirdi.

"Daha bilinçli ve duyarlı bireyler yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz"

MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yaşar Ok, suyun gelecek nesiller için hayati önemini vurgulayarak, "Mersin’in tüm ilçelerinde, küçükten büyüğe herkese su tasarrufu eğitimleri vermeye ve suyun önemine dikkat çekmeye devam ediyoruz. Su tasarrufu eğitimlerimizde, yarının büyüklerinin daha bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Su kaynaklarının korunmasının hayati önem taşıdığı bilinciyle verdiğimiz eğitimler sayesinde önce öğrencilere, daha sonra ailelerine ve çevresine ulaşarak etkileşim sayımızı artırıyoruz. Sosyal ve kültürel etkinliklerimizi, her geçen yıl artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.