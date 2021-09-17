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MESKİ, Mut Tuğrul Mahallesine yeni içmesuyu hattı kazandırıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesi Tuğrul Mahallesi’nde içmesuyu isale ve şebeke hattı yapım işine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar kesintisiz ve yeterli içmesuyuna kavuşacak.

MERSİN 17.09.2021, 14:46
MESKİ, Mut Tuğrul Mahallesine yeni içmesuyu hattı kazandırıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesi Tuğrul Mahallesi’nde içmesuyu isale ve şebeke hattı yapım işine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar kesintisiz ve yeterli içmesuyuna kavuşacak.

MESKİ’nin yatırım bedeli 981 bin 505 lira olan yapım işi kapsamında, yaklaşık 2 bin 700 metre içmesuyu hattı yapılması planlanıyor. MESKİ’nin başlattığı çalışmayla Mut ilçesi Tuğrul Mahallesi’nde bulunan eski ve yıpranmış isale ve şebeke hatları yenileniyor, ekonomik ömrünü tamamlayan içmesuyu deposunun yerine ise modern ve kaliteli içmesuyu deposu yapılıyor.

Bölgedeki çalışmaların sona ermesiyle birlikte yeni yapılan içmesuyu şebekesi SCADA Merkezi’ne bağlanarak, kayıp-kaçağın da önüne geçilecek.

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