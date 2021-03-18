MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK denetimini başarıyla geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen ‘Kapsam Genişletme ve Gözetim Denetimi’ni başarıyla geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜRKAK adına baş denetçi Hasan Koçyiğit ile teknik denetçiler Satılmış Doğan ve Sinem Topçu tarafından yapılan denetimde “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler” standardına göre MESKİ laboratuvarının standartlara uygun olduğu belirlendi. Böylece, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarları başarısını ulusal ve uluslararası alanda bir kez daha ispatladı.

MESKİ laboratuvarı, tüm parametrelerden tam not aldı

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, sürekli kendini geliştiren, yeniliğe açık ve deneyimli çalışanlarıyla “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği, Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmeliği” ve bunlar gibi birçok yönetmeliğe tabi olarak 5 farklı matrikste (içme ve kullanma suyu, havuz suyu, deniz suyu, yüzeysel sular, atıksu) 67 adet parametre ve metotta uluslararası yetkinliğini korumaya devam ediyor.

TÜRKAK tarafından denetlenen laboratuvar, akredite olunan parametre ve metodun tümünden Kapsam Genişletme ve Gözetim Denetimini başarıyla geçti. İlgili yönetmeliklere göre tüm parametrelerde başarısını tekrarlayan MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, içme suyunda 21, havuz suyunda ise 2 parametreyi daha kapsamına ekledi.

Denetim sonunda gerçekleştirilen kapanış toplantısında, Merkez Su Analiz Laboratuvarının çevre ve fiziki şartlarının çok iyi olduğuna işaret edildi. Akreditasyon devamlılığında gerekli olan ekip çalışmasının ve personelin teknik bilgi ve beceri açısından çok iyi olduğu ve tüm çalışanların üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdikleri belirlendi.

Denetçi heyetinin raporuna göre; MESKİ üst yönetiminin, çalışanlarının yanında olarak kalite yönetim sisteminin uygulanmasında gerekli desteği sağladığının net bir şekilde görüldüğü belirtildi. Bu durumun başarıdaki en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade eden heyet, birçok özel laboratuvardan daha iyi bir laboratuvarla karşılaştıkları bilgisini kaydederek, MESKİ Genel Müdürlüğünün başarılarının devamını temenni etti.