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MESKİ, Kuyuluk bölgesinin kanalizasyon sorununu çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk, Çamlıca ve Çankaya mahallelerindeki kanalizasyon sorununu çözdü. Bölgeye döşenen 16 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı ile atıksu mevcut kanalizasyon hattına iletilerek, Akdeniz’e ulaştırılıyor.

MERSİN 23.02.2021, 09:46
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MESKİ, Kuyuluk bölgesinin kanalizasyon sorununu çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk, Çamlıca ve Çankaya mahallelerindeki kanalizasyon sorununu çözdü. Bölgeye döşenen 16 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı ile atıksu mevcut kanalizasyon hattına iletilerek, Akdeniz’e ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğünün Kuyuluk, Çankaya ve Çamlıca mahallelerinin uzun yıllardır süregelen kanalizasyon sorununun çözümü için başlattığı çalışmalar sona erdi. İmalatı tamamlanan yaklaşık 16 bin metre kanalizasyon hattı ile üç mahallenin Mersin-Erdemli Otoyolu güneyinde kalan kısmındaki yerleşim yerlerinin atıksuları, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarında bulunan mevcut kanalizasyon hattına taşınıyor. Bu hatlar ile Mezitli Atıksu Arıtma Tesisine iletilen atıksu, Viranşehir Mahallesindeki derin deniz deşarjı vasıtası ile Akdeniz’e ulaştırılıyor. Daha önce atıksuların vidanjörler vasıtası ile bertaraf edildiği bölgedeki koku problemi de böylece gideriliyor.

MESKİ’nin başlattığı kanalizasyon hattı çalışmasının sona ermesi, uzun yıllardır kanalizasyon hizmeti bekleyen bölgenin büyük bir kısmını rahatlatması açısından ilk aşama niteliği taşıyor. İmar yollarının ilgili belediyeler tarafından açılmasının ardından bölgede yapılması gereken ve eksik kalan kanalizasyon hatlarının da MESKİ tarafından hızlı bir şekilde yapılması planlanıyor.

“Yaşam seviyesi yükselecek”

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Maruk, “1987’de belediye olduğumuzdan bu yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Vidanjörler çalışırken çok kötü kokular yapıyordu. Öncelikle Vahap başkanımıza, MESKİ Genel Müdürümüze çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemizde çalışmaların yaklaşık yüzde 70’i tamamlandı. Bütün sıkıntılarımız giderildi. Kalan yüzde 30’luk bir kısmımız var. Onun da en kısa zamanda ihalesinin yapılacağına inanıyoruz. Yaşam seviyesi yükselecek. Vidanjörlerden kurtulacağız” diye konuştu.

“Daha nezih, daha temiz, daha güzel bir mahalle olacağız”

Çankaya Mahallesi Muhtarı Bülent Ballı da kanalizasyon sorunlarının çözümü için yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Daha önceki sorunlarımız şöyleydi; bir kahvaltı yapacağımızda kokularla yaşadığımız günlerdi. Şimdi daha nezih, daha temiz, daha güzel bir mahalle olacağına eminiz. Birinci etabımız bitti. Allah razı olsun. İkinci etabı da bir an önce başlatacağının sözünü vermişti. Daha güzel bir Kuyuluk için, daha güzel bir Çankaya ve Çamlıca için Vahap Seçer’den bu ikinci talebimizi de istiyoruz. Daha önce altyapısı olmadığından hiçbir zaman kaldırım, yol çalışmaları yapamıyorduk, fakat şimdi altyapımız tamamlandı. Üst yapımıza daha olumlu katkısının olmasını bekliyoruz” dedi.

Kuyuluk Mahallesi Muhtarı Muhammet Denli ise çalışmada emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, “Bizim yıllardır kanalizasyonla ilgili bir sıkıntımız vardı. Vahap başkanımız seçimde de bize söz vermişti. Allah’a çok şükür mahallemizde yüzde 90’ı halloldu. Kuyuluk Mahallesinde kanalizasyon sorunu çözüldü. İkinci plan yapılması gereken ihaleyi de Vahap Seçer başkanımızın yapacağına inanıyoruz. Biz de bu pis kokulardan, sinekten korunuruz. İnşallah güzel yaşayabileceğimiz mahallelerden biri olacak” ifadelerini kullandı.
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