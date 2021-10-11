MESKİ, Karaduvar atıksu arıtma tesisine koku giderim üniteleri kazandırılıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesi Karaduvar atıksu arıtma tesisi koku sistemi yapım işine devam ediyor. Çalışma kapsamında Karaduvar atıksu arıtma tesisinde üzeri açık olan üniteler kapatılarak, yaşanabilecek koku sorununun önüne geçilecek.

MESKİ’nin sözleşme bedeli 4 milyon 644 bin liralık yapım işi kapsamında 30 bin metre küp kapasiteli ileri biyolojik koku giderimi sistemi ile koku oluşturan kaynakların kapaması/izolasyonu yapılacak. Tesis girişindeki ön arıtma kısmından toplanan atık gazlar arıtılacak. Kokuyu oluşturan atık gazlar borular vasıtasıyla toplanarak, kirli hava vakumlama fanlarıyla koku giderim ünitelerine taşınacak ve arıtımı sağlanacak. Yeni sistemle birlikte yaşanabilecek koku sorununun önüne geçilecek ve tesise yeni bir görünüm kazandırılacak.

1 milyon 50 bin eş değer nüfusa hizmet verecek şekilde inşa edilen karaduvar atıksu arıtma tesisinde, proses sonucu oluşan arıtma çamurundan yaklaşık 3 bin 700 hanenin 1 yıllık enerji tüketimine eş değer elektrik enerjisi üretildi. Tesiste 1 Nisan 2019’dan bu zamana kadar yaklaşık 158 milyon metreküp atıksu arıtıldı.