MESKİ, Gözne Mahallesi 1. etap kanalizasyon çalışmalarına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yaylalara yatırım yapmaya devam ediyor. MESKİ, bu kapsamda Gözne Mahallesi 1. etap kanalizasyon hattı çalışmalarına başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımına başlanan merkez Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi 1. etap kanalizasyon hattı yapım işine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yaz aylarında nüfusu artan bölgede çok yoğun olan vidanjörle fosseptik çekimleri azalacak ve fosseptik çukurlarının büyük çoğunluğu iptal olacağından Gözne Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar bundan sonra daha temiz ve kokusuz bir yayla sezonu geçirecek.

MESKİ’nin sözleşme bedeli 26 milyon 447 bin TL olan yatırım işi kapsamında, toplam 36 bin 790 metre kanalizasyon şebeke hattı, 480 metre terfi hattı ile 2 adet paket atıksu terfi merkezi yapılacak. Proje kapsamında toplanan atıksular, kısa zamanda ihalesi yapılacak olan Gözne-Ayvagediği Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılacak.