MESKİ, Göçmen Kavşağında deplase çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yapımına başlayacağı “Göçmen Katlı Kavşak Projesi”nin hazırlık çalışmaları kapsamındaki alt yapı deplase faaliyetleri devam ediyor. MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur suyu ile içme suyu deplasesi çalışmaları kapsamında yol trafiğe kapatıldı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur suyu ile içme suyu deplasesi çalışmaları hızla devam ediyor. Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda yapılacak katlı kavşak projesi öncesi deplase çalışmaları sonucunda trafik akışı alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanmaya başladı.

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nın 38. Cadde ile Nevit Kodallı Kavşağı arası trafiğe kapatıldı. Göçmen Kavşağı’nda yapılacak olan deplase çalışmaları nedeniyle 3 Kasım’dan itibaren trafiğin 10-12 gün boyunca kapalı olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların mağdur olmaması için trafik akışı yeni oluşturulan bağlantı yollarından sağlanmaya başladı.

Doğu geliş için vatandaşlar, Okan Merzeci Bulvarı’ndan 38. Cadde kuzeye doğru gidip, halk arasında 2,5 Çevre Yolu olarak bilinen kavşağa girip, orada batı istikametine doğru Nevit Kodallı Kavşağı’ndan güneye inip tekrar Okan Merzeci Buvarı’na katılabilecek. Batı geliş için ise vatandaşlar, Okan Merzeci Bulvarı istikametinden ister sağa dönüp GMK Bulvarı’nı, ister sola dönüp 2,5 Çevre Yolu’nu kullanabilecek. Vatandaşlar, ayrıca trafiğe açık olan Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Göçmen Kavşağı kuzey-güney istikametini kullanabilecek.

Göçmen Kavşağı’na yapılacak olan katlı kavşak dolayısıyla MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 26. Cadde, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ve Eğriçam Mahallesi’ni kapsayacak deplase çalışmalarına devam ediliyor. Çalışma kapsamında yeni yapılacak katlı kavşağın geçeceği yolun altında bulunan yağmur suyu ve içme suyu hatları yenilenerek taşınıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla söz konusu bölgelere modern içme suyu ve yağmur suyu hatları kazandırılmış olacak.