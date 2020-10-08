MESKİ Gezici Su Analiz Laboratuvarı, 4 ayda 3 bin 10 analiz gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gezici Su Analiz Laboratuvarı aracı ile ulaşılması zor mahallelere giderek, okul, sağlık kuruluşu, ibadethane gibi yerlerden numune alıyor ve içme suyu kalitesinin yerinde kontrollerini sağlıyor. Bu kapsamda, yaklaşık 4 ayda 3 bin 10 adet yerinde analiz yapıldı.

MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, Mersin sınırları içerisinde “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ve “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında su analizleri yerinde gerçekleştiriliyor. Mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri gerçekleştirmek amacıyla güçlü ekipman ve teknik analiz cihazlarıyla donatılan Gezici Su Analiz Laboratuvarı aracı, içme suyu ve deniz suyu numunelerinde kullanılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, 4 aylık sürede Mersin’in merkezinde olduğu kadar köyler, yaylalar ve kırsal kesimlerden de numune alınarak, kontrolleri sağlandı. Bu çerçevede, Mersin’in dört merkez ilçesi Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’de 77, Tarsus’ta 45, Erdemli’de 29, Çamlıyayla’da 10, Gülnar’da 9, Aydıncık’ta 9, Silifke’de 8, Anamur’da 7 ve Mut’ta 1 adet olmak üzere toplam 195 noktadan 317 numune alındı. Toplam 3 bin 10 adet yerinde yapılan analiz ile sıcaklık, pH, bulanıklık, iletkenlik, alüminyum, toplam sertlik, serbest klor, demir, amonyum, nitrit, nitrat, escherichia coli, koliform gibi içme suyu kontrolleri gerçekleştirildi.

Vatandaşlara suyun önemi ve su tasarrufu hakkında bilgiler veriliyor

MESKİ Genel Müdürlüğü açıklamasında, çalışmalarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Gezici Su Analiz Laboratuvarı aracımız ile Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar Mersin’in tüm ilçelerine ve kırsal mahallelerine ulaşarak numuneler almaya ve kontrollerini sağlamaya hız kesmeden devam etmekteyiz. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden anlayış ile planlanan ve hizmete alınan Gezici Su Analiz Laboratuvarında yeterli teknik analiz ekipmanları bulundurmaktayız. Cihazlar için gerekli enerji, araçta bulunan 4 adet denizaltı aküsüyle sağlanmakta olup, araca ait cihazlar tam kapasite çalıştırıldığında yaklaşık olarak 15 saat kesintisiz enerji sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Analiz sonuçları, kayıt ve raporlanmasını, Mobil Laboratuvara özel olan numune takip sistemi programıyla gerçekleştirmekteyiz. Toplum sağlığının korunması çalışmalarını hassasiyetle dikkate alan aracımız ile vatandaşlarımıza suyun insan yaşamındaki önemi ve su tasarrufu hakkında bilgiler vermekteyiz. Gezici Su Analiz Laboratuvar ekiplerimiz aracılığı ile su kaynaklarının her geçen gün azalmasının yanı sıra suyun bilinçsiz kullanımlardan dolayı kirlendiği ve gelecek için israf edilmemesi gerektiği bilgilerini de vatandaşlarımıza özenle anlatmaktayız.”