MESKİ, Erdemli’de terfi merkezine güneş enerji sistemi kuracak

MESKİ Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Fakılı Mahallesindeki terfi merkezine çevreci ve ekonomik güneş enerji sistemi kuracak. Yapılacak içme suyu şebeke çalışmaları ile Batısandal, Tozlu, Güneyli ve Karaahmetli mahallelerinin yetersiz içme suyu sorunlarına son verilerek, vatandaşlar kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde Güneş Enerji Sisteminden (GES) içme suyu şebekesine kadar bir dizi çalışma başlattı. Erdemli ilçesi Fakılı Mahallesi mezarlık mevkiinde bulunan içme suyu terfi merkezine 11,76 kW gücünde güneş enerji sistemi kurulması ile elektrik faturaları minimuma indirilecek. Yenilenebilir enerji kaynakları ile daha çevreci ve prestijli yatırım yapılmasının yanı sıra uzun vadede enerji tasarrufu sağlanacak.

Dört mahalle daha kesintisiz suya kavuşuyor

Batısandal Mahallesi Ağlıca mevkiinde bulunan küçük çaplı ve yüzeysel olarak konumlandırılmış olan mevcut içme suyu şebeke hattı yerine, yer altından yeni yapılacak olan daha büyük çapta borularla vatandaşların kesintisiz içme suyuna kavuşması sağlanacak. Öte yandan, Güneyli Mahallesinde mevcut içme suyu deposunun artan nüfusa hitap edememesi ve kullanım ömrünü tamamlamış olması nedeniyle yeni içme suyu deposu yapılmaya başlandı. Tozlu Mahallesinde içme suyunun yetersiz kalması nedeniyle yapılan çalışma ile yeterli miktarda ve içilebilir nitelikte içme suyu temin edilerek, mahalle sakinlerinin yaşadığı yetersiz içme suyu sorununa son verilecek. Karaahmetli Mahallesinde ise içme suyu depoları arasındaki mevcut hatlar yenilenerek, mahalle genelindeki içme suyu temin işlemleri daha sağlıklı hale getirilecek. Bölgede başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.