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MESKİ atık yönetimini ’sıfır atık belgesi’ ile taçlandırdı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istediği yükümlülükleri yerine getirerek ‘sıfır atık belgesi’ni aldı.

MERSİN 03.02.2021, 11:32
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MESKİ atık yönetimini ’sıfır atık belgesi’ ile taçlandırdı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istediği yükümlülükleri yerine getirerek ‘sıfır atık belgesi’ni aldı.

12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘sıfır atık yönetmeliği’ çerçevesinde 1 Haziran 2020 tarihine kadar kamu kurumlarında sıfır atık yönetim sisteminin kurulması istendi. Yönetmelik gereğince 2020 yılından itibaren kademeli olarak sıfır atık yönetim sistemini kurması gereken hedef kitlelere yol göstermek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “sıfır atık yönetim sistemi uygulama kılavuzu” hazırlandı. Bu Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrasında “sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar mahalli idarelerin sıfır atık belgesi bulunması ve atıkları ayrı toplaması halinde mahalli idare tarafından kurulan toplama sistemine; mahalli idarenin sıfır atık belgesi bulunmaması halinde sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar Bakanlık ve/veya il müdürlüğünden gerekli izin ve/veya çevre lisansı almış atık işleme tesislerine verilebilir” hükmü yer aldı.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuzun her alanında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sıfır atık yönetim felsefesi benimsenmektedir. İdare olarak önceliğimiz, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan sıfır atık mevzuatına uygun olarak geri dönüşüm/geri kazanımın sağlanmasıdır. İlgili yönetmelik kapsamında çalışanlarımıza atıkların azaltılması ve sınıflandırılması hakkında eğitimler verilmektedir. Tüm birim ve yerleşkelerimizin ilgili personeli Birim SEÇ görevlileri seçilmiştir. Kurum içerisinde sıfır atık yönetim sistemi planlanarak, organize olunmuştur. Odak noktaları belirlenip, mevcut durum tespiti ile planlama yapılmıştır. İhtiyaçlar belirlenerek, odak noktalarına sıfır atık biriktirme ekipmanları temin edilmiş ve gerekli eğitimler verilmiştir. Uygulamaya geçirilerek geçen yıla ait atık miktarlarının veri girişi yapılmıştır.”
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