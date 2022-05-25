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MESKİ, Asfalt Şube Müdürlüğü kurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Asfalt Şube Müdürlüğü kurdu. Altyapı çalışmalarının sonrasında asfalt tamiratı işlerine de başlayan MESKİ, vatandaşların taleplerini hızlıca çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.

MERSİN 25.05.2022, 11:14
MESKİ, Asfalt Şube Müdürlüğü kurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Asfalt Şube Müdürlüğü kurdu. Altyapı çalışmalarının sonrasında asfalt tamiratı işlerine de başlayan MESKİ, vatandaşların taleplerini hızlıca çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ, tüm ilçelerde hız kesmeden devam eden altyapı çalışmalarının yanı sıra üstyapı çalışmalarına da başladı. MESKİ, birimleri tarafından yapılan bakım onarım faaliyetlerinin ardından bozulan yollar ile deplase ve rehabilitasyon çalışmaları sonrası bozulan yol kaplaması, asfalt tamiratı ve yama işlerini yapmak üzere Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına bağlı Asfalt Şube Müdürlüğünü hayata geçirdi.

MESKİ Asfalt Şube Müdürlüğü, ilk iş olarak Çay ve Özgürlük mahallelerinde yol kaplama çalışmalarına başladı. Çalışma çerçevesinde Özgürlük Mahallesinde 4 bin 2 ton, Çay Mahallesinde 3 bin 408 ton olmak üzere toplam 7 bin 410 ton bitümlü sıcak karışım asfalt serimi yapıldı. İstemihan Talay Caddesinde 380 adet, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarında ise 353 adet muayene bacası imalatı ile yağmur suyu ızgaraları yükseltildi. Çalışmalar, Tarsus ilçesinde bulunan cadde ve sokaklarda ihtiyaca bağlı olarak devam ediyor.

Ayrıca, 1 Mart 2022 tarihi itibariyle Teksin sistemi üzerinden vatandaş ve birimlerden gelen talepleri toplayan MESKİ, ilgili bölgelere hızlıca müdahale etmeye başladı. MESKİ, altyapı birimlerinin çalışmaları sonrasında asfalt tamiratı işlerine müdahale ederek, vatandaşların taleplerini karşılamayı sürdürüyor.

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