MESKİ, alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının sonrasında gerçekleştirdiği asfalt serim işlerine devam ediyor.

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü, yapılan bakım onarım faaliyetleri veya deplase ve rehabilitasyon çalışmaları sonrasında bozulan yolların kaplamasını, asfalt yama ve serim işlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Akdeniz ilçesi Akdam Mahallesi’nde 2 bin 182 ton, Çay, Çilek ve Özgürlük mahallelerinde 39 bin 413 ton, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde 322 ton, Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi’nde 408 ton, Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde bin 968 ton ve muhtelif mahallelerde 7 bin 216 ton olmak üzere, toplam 51 bin 509 ton asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

’Teksin’ uygulaması üzerinden vatandaş ve birimlerden gelen talepleri de toplayan MESKİ, ilgili bölgelere müdahale etmeye devam ederek, vatandaşların taleplerini hızlıca çözüme kavuşturuyor.