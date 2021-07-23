MESKİ, 4 mahalleye yağmursuyu altyapısı kazandırdı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi ile Akdeniz ilçesi Güneş, Şevket Sümer ve Gündoğdu mahallelerinde başlattığı yağmursuyu çalışmaları tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ’nin yatırım bedeli 7 milyon 684 bin lira yapım işi kapsamında bin 562 metre kutu menfez, 489 metre Ø1600 milimetre yağmursuyu hattı, Ø400 ve Ø300 milimetrelik toplam 2 bin 271 metre kanalizasyon hattı deplasesi, 79 adet ızgara menholü ile su alma yapısı, 308 metre ızgara bağlantıları toplamda 2 bin 51 metre yağmursuyu hattı döşemesi yapıldı.