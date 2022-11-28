Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi öğrencileri, ‘Mesafeler Bilime Engel Değil’ projesi ile Eskişehirli öğrencilerle buluştu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, amaçlarının, uzun süredir atölyede eğitim gören öğrencilerin, Eskişehir’de bu konuda daha önceden eğitim görmemiş olan öğrencilere eğitim vermeleri olduğunu söyledi. Aşkın, “‘Mesafeler Bilime Engel Değil’ adıyla yola çıktık. Bu bağlamda yaktığımız bu meşale ile diğer çocuklara dokunmayı amaçladık” dedi.

“Çocuklarımız, geliştirdikleri projelerle Türkiye’de fark oluşturacak”

Eskişehir’de çok güzel etkinliklere katıldıklarını ve nisan ayında da Eskişehirli öğrencileri Mersin’de konuk edeceklerini kaydeden Aşkın, “Eskişehir’in kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı da yakaladık. Çocuklarımıza öğlene kadar eğitim verirken, öğleden sonraları da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel etkinliklere katıldık” diye konuştu.

Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi hakkında da bilgi veren Emre Aşkın, atölyede 7-17 yaş arasındaki tüm çocuklara eğitim olanağı sağladıklarını ifade ederek, “Bu bağlamda ilkokul, ortaokul ve lise gruplarına sürekli eğitim sağlıyoruz. Burada onların proje geliştirmelerine olanak sağlıyor ve bu projelerle Türkiye’de fark oluşturacaklarına inanıyoruz. Kısacası, yaktığımız bu meşalenin tüm ülkemize yayılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Atölye çalışmaları, bizi hayallerimize daha çok yaklaştırıyor”

Eskişehir’de gerçekleştirilen etkinlikte robotik kodlamada görevli olduğunu ve oradaki arkadaşlarına robotun nasıl sürüldüğü, robota nasıl komut verildiği konularında bilgi verdiğini söyleyen 13 yaşındaki Kuzey Üçkan, “Hedefim ileride makine mühendisi olmak ve bunun için de atölyede BB-8robotu diye bir robot yaptım. Aslında evde de bu tarz şeyler yapıyorum ama burada daha çok imkan olduğu için daha çeşitli şeyler yapmak biraz daha kolay oluyor” dedi.

Eskişehir Uzay Evinde güneş sistemini daha yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını kaydeden 12 yaşındaki Azra Gülmen de hedefinin yazılımcı olmak olduğunu belirterek, “Arkadaşlarla beraber 3D yazıcıyla beraber resim çizdik, kalemle yazı yazdık. Zaten böyle işlere ben çok merak sarıyordum, yani burası olmasaydı belki de hedefime ulaşamayacaktım. Şimdi, kendimi hayallerime çok daha yakın hissediyorum” ifadelerini kullandı.