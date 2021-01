Mersinliler yeni yıla sosyal medya üzerinden yayınlanan konser ile girdi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, yılbaşı gecesinde müzik dünyasının sevilen ismi Mami Keskin ile ortak yayın yapıldığı bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık akşamı başlayarak 2021’in ilk saatlerine kadar birbirinden güzel şarkıları seslendiren sevilen sanatçı Mami, Mersinlilerin evlerine kadar yeni yıl coşkusunu canlı yayınla taşıdı. Özel bir mekanda seyirci alınmadan gerçekleşerek sosyal medyadan yayınlanan konsere, binlerce izleyici interaktif olarak katılma şansı buldu. Yeni bir yıla girerken türküden pop müziğe kadar çok geniş repertuarda müziğe doyan izleyiciler, mesaj göndererek sevdiklerine şarkı armağan etti. Orkestrasıyla birlikte yaklaşık 4 saat sahnede kalan Mami Keskin, konserine 2021’in ilk saatlerine kadar devam etti. Uzun süredir korona virüsü nedeniyle sahnelerden uzak kaldığını vurgulayan Keskin, böylesi farklı bir deneyim yaşattığı için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür etti.

Pandemi koşulları içerisinde 2020 yılının oluşturduğu olumsuzlukları unutturmak için bir hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konsere telefonla bağlanarak, 2021’in tüm umutların gerçekleştiği, sağlık dolu bir yıl olması dileğinde bulundu. Yeniden on binlerce Mezitlilinin katıldığı etkinlikler düzenlenecek günlerin bir an önce gelmesi dileğinde bulunan Tarhan, “Tüm kısıtlı imkanlara rağmen Mezitli Belediyesi olarak, yeni yıl kutlama etkinliklerini dolu dolu gerçekleştirdik. Çeşitli kostümler giyerek üstü açık otobüsle şehir turu atılarak başlanan kutlamalar, yeni yılın ilk saatlerine kadar devam etti" dedi.

Mezitlilerin morallerini yükseltebilmek adına Mami Keskin konseri ile yeni yıla girdiklerini ifade eden Başkan Tarhan, “Herkesin yeni yılda beklediklerinin hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Bir an önce sağlıklı günlere kavuşmayı, sevginin ve dünya barışının egemen olmasını diliyorum. Korona virüsün ortadan kalkarak sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımızla bir arada olacağımız günlerin umuduyla yeni yıla giriyoruz. Hastaların kısa sürede şifa bulmasını diliyorum. Hasta yakınlarına sabır diliyorum. Cezaevinde kalanların bir an önce özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Çocuklarımızın, insanlarımızın geleceklerinin daha iyi olmasını diliyorum. Bu olumsuzluklar gidecektir. Her şey yeni yılda çok daha güzel olacak" diye konuştu.