Mersinli Şehit Durmuş Tek’in adı, okul kütüphanesinde yaşayacak

Mersinli Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek’in adı, Toroslar ilçesine bağlı Musalı Mahallesindeki Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokul ve Ortaokulunun arka bahçesinde faaliyete geçen kütüphaneye ve sanat sokağına verildi.

2018 yılında Bitlis’te teröristlere karşı yürütülen operasyonda, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek’in anısına yapılan ve Toroslar Belediyesinin de destek verdiği kütüphane ile sanat sokağı düzenlenen bir törenle açıldı. Açılış törenine, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe protokolü, şehidin babası Ali Salim Tek ve annesi Sebahat Tek, mahalle muhtarları, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri ile mahalle sakinleri katıldı.

"Güzel bir işbirliğinin en güzel örneğini yaşıyoruz"

Törenin açılış konuşmasını Okul Müdürü Kenan Sar yaparak, " Güzel bir işbirliğinin en güzel örneğini yaşıyoruz. Bu kütüphaneyle şehidimiz Durmuş Tek’in adı daima bilgi hazinesinde yaşatılacak. İlk günden bugüne kadar her daim yanımızda olup destek sağlayan Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Atsız Afşın Yılmaz’a ve kütüphanenin yapılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu kütüphane ile şehidimizin adını yaşatacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ise kütüphanenin Musalı Mahallesine ve Toroslar’a hayırlı olmasını dileyerek, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onlar, bizler bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayalım diye canlarını ortaya koymuş kahramanlardır. Bu kütüphanenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitim ve öğretime desteklerini her zaman sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu kütüphanede kitaplarla buluşacak olan çocuklarımız, gençlerimiz şehit ağabeylerini tanıyacaklar ve ona verilen değeri, saygıyı idrak edecekler. Burada bilim ve fenle buluşacaklar. Tek bir çocuğumuzun bile burada okuduğu kitapla hayatı değişir ve önünde kapılar açılırsa bu bizim için büyük bir mutluluktur. Kütüphanenin, okulumuza, mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Kaymakam Şahin de kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehidimiz Durmuş Tek’in adının verildiği bu kütüphanenin en önemli özelliği birçok kişi ve kurumun emeğinin olmasıdır. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kütüphanenin Toroslar’a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Musalılı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek’in adının verildiği kütüphane ve sanat sokağının açılışı yapıldı. Sanat sokağının açılışında okul öğrencilerinin sergilediği piyano resitali de büyük beğeni topladı. Öğrenciler, Şehit Durmuş Tek anısına sergiledikleri resital ile katılımcılara unutulmayacak mini bir konser verdi. Musalı Mahallesi sakinlerinden 85 yaşındaki Mehmet Bağcı da şiir okudu.

Daha sonra şehit Durmuş Tek, Musalı Mahallesi’ndeki kabri başında ve adının verildiği çeşme önünde dualarla anıldı.