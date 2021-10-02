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Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek

MERSİN (İHA) – Mersinli kadın çiftçiler, tatlı patates hasadına hazırlanıyor. Mersin’de, Tarım ve Orman Bakanlığının “Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü İle Birleşiyor Projesi” kapsamında, kadın çiftçiler tarafından ilk kez yetiştirilen tatlı patatesler, ay osunda hasat edilecek.

MERSİN 02.10.2021, 12:20
Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek

MERSİN (İHA) – Mersinli kadın çiftçiler, tatlı patates hasadına hazırlanıyor. Mersin’de, Tarım ve Orman Bakanlığının “Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü İle Birleşiyor Projesi” kapsamında, kadın çiftçiler tarafından ilk kez yetiştirilen tatlı patatesler, ay osunda hasat edilecek.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi programı ile desteklenen “Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü İle Birleşiyor Projesi” kapsamında, Mezitli ve Aydıncık ilçelerinde tatlı patates ekimi yapıldı. İki ilçede kurulan demonstrasyon alanlarında yetiştirilen tatlı patatesler bölgeye uyum sağladı ve büyümeye başladı. Bölge için tarımsal bir yenilik olan ve Mersin’de ilk kez yetiştiriciliği yapılan tatlı patateslerin ekim ayı sonunda hasat edilmesi bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tatlı patatesin Mersinli kadın çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı olmasını ve üretiminin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

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