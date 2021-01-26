Mersinli arıcılara bal süzme makinesi ve çadır dağıtımı başladı

MERSİN (İHA) – Mersin İl tarım ve Orman Müdürlüğünün iki yıldır sürdürdüğü Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, arıcılara bal süzme makinesi ve yaşam çadırlarının dağıtımına başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KDAKP kapsamında yapılan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Müdürlüğün yaklaşık iki yıldır aralıksız sürdürülen proje çalışmaları, bal süzme makinesi ve arıcılar için yaşam çadırlarının dağıtımının başlaması ile meyvelerini vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan ve finansmanının bir bölümü Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan proje kapsamında, arıcılara yüzde 70 hibe desteği verilerek gerçekleştiren ekipman dağıtımına ilk olarak Mersin’in merkez Mezitli ilçesi arıcılarından Yusuf Sakal’a, yaşam çadırının kendi arılığında kurulmasıyla başlanıldı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ve arıcıların da katıldığı dağıtım töreninde, bal süzme makinelerinin de uygulamalı olarak tanıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abalı, törende yaptığı konuşmada, projenin genel amacının yüksek kesimlerdeki küçük ölçekli çiftçilerin refah ve direncini artırmak olduğunu söyledi. Abalı, “Proje, dağlık yüksek kesimlerin gizli potansiyelini, kümelenme, markalaşma, finans, danışmanlık hizmetleri ve doğru hedef belirleme aracılığıyla güçlendirecek çeşitli girdileri ve kalkınma girişimlerini devreye sokmayı hedeflemektedir. 2018 yılından itibaren çalışmalarına başlanan ve 2026 yılı sonuna kadar devam edecek olan projemiz, 11 ilçemizin 600 rakım ve üstü yükseklikteki mahallelerinde uygulanacak” dedi.

Proje kapsamında hibeye hak kazanan yararlanıcılara makine ve ekipman dağıtımlarının önümüzdeki süreçte seri bir şekilde devam edeceği belirtildi.