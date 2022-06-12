Mersin’in tenisçileri kupaya doymuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde 2 yıl önce kurulan Tenis Takımında antrenmanlar son hızla sürüyor. 25’i lisanslı olmak üzere yaklaşık 30 sporcudan oluşan takım, katıldıkları turnuvalardan kente her geçen gün yeni şampiyonluklar ve kupalarla dönüyor.

Tenis Takımı, Macit Özcan Tesislerinde haftanın her günü 17.00-19.00 saatleri arasında antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Cumartesi ve pazar günleri altyapı takımı tatil yaparken, pazartesi ise pro takımı antrenmanlara mola veriyor. Salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ise sporcular tenis antrenmanlarının ardından salonda kondisyon çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinde görevli tenis antrenörü Abidin Kuruağaç, 30’a yakın sporcuyla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, bunların 25’inin Gençlik ve Spor Kulübünün lisanslı sporcusu olduğunu söyledi. Mini pro kategorisinde ise 10 sporcu olduğunu vurgulayan Kuruağaç, “Şu anda burada mini pro takımı antrenman yapıyor, 8 kişilik bir grubumuz var. 2 de sporcu kız öğrencimiz var, onlar da Kır Çiçekleri’nden gelen kızlarımız” dedi.

Takıma sporcu alırken yaş grubuna baktıklarını belirten Kuruağaç, “Eğer 6-8 yaşlarındaysa onlar için yeni başlayan grubu açıyoruz. Temel motorik özelliklerini geliştirdikten sonra bu gruba dahil etmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Kuruağaç, sporcular 9-14 yaş aralığında olduğunda ise yeteneğe baktıklarını kaydetti. Amaçlarından da söz eden Kuruağaç, “Spordan daha ziyade ilk olarak etik değerleri geliştirmek, saygılı, ahlaklı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Çünkü bakış açımız başarı odaklı olduğu için etik ahlaklarımız biraz daha yüksek olduğunda başarının geleceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Aren Mert, Rafael Nadal’ın izinden gidiyor

Büyükşehir Belediyesinin minik sporcuları katıldıkları son turnuvadan da kente kupa getirdi. Türkiye Tenis Federasyonu’nun Gaziantep’te düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Haftası 12 Yaş Turnuvasına katılan Aren Mert Çay şampiyon oldu. Rafael Nadal’ı kendisine örnek aldığını belirten 10 yaşındaki Aren Mert Çay, “İyi bir deneyimdi. Tenis oynarken çok mutluyum. Bana göre burası çok güzel. Eski oynadığım yerde böyle şeyler olmuyordu. Arkadaşlarım iyi ve bence iyi bir eğitim alıyorum” şeklinde konuştu.