Mersin’in su miktarı günlük 25 bin metreküp arttı

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Berdan-Karacailyas terfi istasyonunda yapılan kapasite artışı çalışmasıyla kenti besleyen su miktarının yüzde 10 artırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü, 4 merkez ilçenin içmesuyu ihtiyacını karşılayan Berdan-Karacailyas terfi istasyonunda iyileştirme çalışması yaptı. Montajı yapılan kollektöre otomatik vana montajı gerçekleştirilerek, mevcut SCADA sistemine bağlandı.

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’ye gelen içmesuyu miktarı arttı

Yapılan kapasite artışı çalışması sonucunda terfi istasyonundaki mevcut 2 adet 300 kW, 4 adet 355 kW motor-pompa ve 3 adet 1600 kW trafonun ömürleri uzatılarak, tüm sistemin enerji ve bakım-onarım maliyetleri düşürüldü. MESKİ’nin tamamladığı çalışmayla Mersin’in 4 merkez ilçesine gelen içmesuyu miktarında günlük ortalama 25 bin metreküpe kadar su arzında artış

sağlandı.