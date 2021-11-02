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Mersin’in spor adamlarından Akdeniz’in spor tesislerine tam not

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin İdmanyurdu’nun uzun yıllar formasını giyen sevilen futbolcular, teknik direktörler ve kaptanların katılımıyla organize edilen dostluk maçında bir araya geldi.

MERSİN 02.11.2021, 15:28
Mersin’in spor adamlarından Akdeniz’in spor tesislerine tam not

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin İdmanyurdu’nun uzun yıllar formasını giyen sevilen futbolcular, teknik direktörler ve kaptanların katılımıyla organize edilen dostluk maçında bir araya geldi.

Başkan Gültak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ile Akdeniz Belediyesi arasında suni çim ile kaplanıp tamamen yenilenen Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahası’nda düzenlenen ‘Veteranlar Dostluk Maçı’nda forma giydi. Başkan Gültak, çekişmeli ve centilmence geçen maçta attığı güzel bir gol ile futbol yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini de gösterdi. Maçın ardından konuşan Başkan Gültak, "Yıllar sonra TÜFAD ile düzenlediğimiz veteranlar maçında sahaya çıktık. Mersin İdmanyurdu’nun efsane isimleri ile aynı sahaya çıkmak gerçekten çok güzel bir duygu. Biraz çekinerek oynadım ama finali iyi yaptık. Güzel bir anı oldu hepimiz için. Bizleri kırmayıp bu özel maça katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Akdeniz’e bugüne dek 40 milyon lira civarında spor yatırımları, tesis ve sahaları kazandırdık. İlçemize yeni spor tesisleri kazandırmak, gençlerimizi ve her yaştan insanımızı spora yönlendirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir ise, “Bu davet için ve ayrıca gelip bizimle aynı sahada maç yaptığı için Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mersin’de bu tesislerin çoğalması gerekiyor. Başkanımız da bunun öncülüğünü çok iyi yapıyor. Bunun için de TÜFAD Ailesi olarak başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öncelikle, bu güzel sahayı futbola ve Mersin’e kazandırdığı için Mustafa Gültak Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyen TÜFAD Genel Sekreteri Ayhan Gök’de “Umuyorum O’nun sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz burada futboldaki hedeflerine ulaşırlar. Bizler de bugün burada sahaya çıkmaktan çok mutlu olduk. Umarım bu tesisler, kentimizin diğer birçok yerinde de yapılır. Mersinimiz böylesi tesislere layık. Kim bu tesislere katkı veriyorsa, gençler ve futbol adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Mersin İdmanyurdu’nun kaptanlarından Ayhan Öz ise "Güzel bir tesis hazırlanmış. Kendisi de futbolun içinden gelen, sporu seven faal bir insan. Mersin ve Akdeniz’e çok güzel hizmetler de sunuluyor. Bundan daha güzle bir ortam olabilir mi? Kentimizde spora ve sporcuya verdiği bütün destek ve katkıları nedeniyle Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Mehmet Nacir de “Belediye inanılmaz bir tesis yapmış, bizler de burada maç oynadık. Başkanımız spora ve sporcuya inanılmaz derecede sahip çıkıyor. Her şey için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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