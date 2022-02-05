Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145’e yükseldi

MERSİN (İHA) – Mersin’in nüfusu, 22 bin 388 kişi artarak 1 milyon 891 bin 145 kişiye yükseldi. Nüfus sıralamasına göre 11’inci sırada yer alan Mersin’de, nüfusun 39 bin 172’si yabancılardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun 1 milyon 891 bin 145’i Mersin’de yaşıyor.

Mersin’in nüfusunun yüzde 50,1’i kadın

TÜİK açıklamasında, Mersin nüfusunun 2021 yılında, bir önceki yıla göre 22 bin 388 kişi artarak 1 milyon 891 bin 145 kişiye yükseldiği bildirildi. Açıklamaya göre, nüfus sıralamasında 11’inci sırada yer alan Mersin’de, erkek nüfusu 944 bin 392 kişi, kadın nüfusunun ise 946 bin 753 kişi oldu. Buna göre, Mersin’de toplam nüfusun yüzde 49,9’unu erkeklerin, yüzde 50,1’ini kadınlar oluşturdu.

Mersin’in yıllık nüfus artış hızı, 2020 yılında binde 15,3 iken, 2021 yılında binde 11,9 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan ‘bir kilometrekareye düşen kişi sayısı’ ise Mersin’de 2020 yılına göre 1 kişi artarak 122 kişiye yükseldi.

Mersin’in yabancı nüfusu 1 yılda 10 bin 390 kişi arttı

Öte yandan, Mersin’in yabancı nüfusu da 1 yılda 10 bin 390 kişi arttı. ADNKS sonuçlarına göre, Mersin’de 2020 yılında 28 bin 782 olan yabancı sayısı, 2021’de 39 bin 172’ye yükseldi. Yabancı nüfusun 20 bin 407’sini erkekler, 18 bin 765’ini de kadınlar oluşturdu.