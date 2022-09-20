Mersin’in mezarlık ihtiyacı yeni projelerle çözülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin mezarlık ihtiyacı için yeni projeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni projelerin yanı sıra, mevcut mezarlıklarda da düzenleme çalışmaları yapılarak daha işlevsel hale getiriliyor. Bu düzenlemelerin yapıldığı noktalardan biri de Akbelen Mezarlığı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de geçtiğimiz günlerde çalışmaları yerinde incelediği Akbelen Mezarlığı’nda, yeni şehitlik alanına 120 adet lahit mezar, namazgah, gasilhane, giriş düzenlemesi ve bina tadilatı çalışmaları yapıldı.

“Mevcut 440 mezarlıkta ihtiyaç doğrultusunda yapım çalışmaları sürüyor”

Mersin’de bulunan tüm mezarlıklarda ihtiyaç doğrultusunda gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Mezarlıklar Dairesi Başkanı İbrahim Zengin, “Mersin il genelinde 4 bin 68 tane mezarlığımız bulunuyor. Bunlardan 440 tanesinde, teknik ekiplerce yapılan inceleme neticesinde, bazı ihtiyaçların olduğu tespit edildi. 2022 yılı içerisinde tamamlanmasını düşündüğümüz bu yapım çalışmalarını, Fen İşleri Daire Başkanlığımız yürütüyor. Bunun yanı sıra Akbelen Mezarlığı giriş kısmında bir düzenleme yaptık. Burada yeni namazgah yapılırken, gasilhane ve idari binamızı yeniledik. Ayrıca şehitlerimiz için 120 adet lahit mezar daha yapıldı” dedi.

“Tarsus Sucular Şehir Mezarlığı açıldı”

Pandemi ve yaşanan göçlerle birlikte mezarlıkların kapasitesinin dolduğunu söyleyen Zengin, yeni mezarlık projelerini de hayata geçirdiklerini belirterek, “Tarsus’ta Sucular Şehir Mezarlığını açtık. Yaklaşık 359 dönüm alan içerisinde yer alıyor. 4 bin 300 mezar yerinin bulunduğu bu mezarlıkta tüm çalışmalar bitti ve şu anda halkımıza hizmet veriyor. Toroslar ilçemize bağlı Buluklu Mahallesi’nde bulunan 50 dönümlük kuzey mezarlığının yapım işleri de tamamlanmak üzere. Davultepe Anayurt’ta da 291 dönümlük bir alanda mezarlık yapım çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda buralarda da define başlayacağız. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor” diye konuştu.

Defin ve nakil hizmetlerinin dışında verdikleri diğer hizmetlere de değinen Zengin, “‘Kaybımız bir kalbimiz bir’ diyerek, defin ve nakil hizmetlerimizin yanı sıra, vatandaşlarımızın acılı anında masa, sandalye, taziye kolisi, yemek gibi hizmetlerimizle onların yanında olup, bir nebze de olsa acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Şehir dışına ayda yaklaşık 150- 200 arası nakil hizmetimiz oluyor. Bunların hepsi Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Bütün vatandaşlarımızın acılı anlarında her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.