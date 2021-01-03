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Mersin’in kurtuluş günü bu yıl sade bir törenle kutlandı

Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’ncu yıl dönümü, bu yıl pandemi nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

MERSİN 03.01.2021, 11:00
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Mersin’in kurtuluş günü bu yıl sade bir törenle kutlandı

Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’ncu yıl dönümü, bu yıl pandemi nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

Mersin Valiliği koordinasyonunda Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamalarına, sınırlı sayıda katılım oldu. Belediye başkanları, milletvekilleri, protokol üyeleri ile gazilerin katıldığı törende, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Tören sonrası gazeteciler açıklamalarda bulunan Vali Su, Mersin’in kurtuluşunun 99’ncu yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Pandemi sebebiyle kurallara uygun şekilde icra ettik. Mersinliler, bundan 99 yıl önce kadınlı-erkeği, yaşlısı-genci hep birlikte Mersin’e sahip çıkmış, kentimizi düşman işgalinden kurtarmışlardır. Bu çerçevede tabi ki, tarih boyunca milletimiz her zaman bağımsızlığına sahip çıkmış, bağımsızlığına, istikbaline, istiklaline uzanan elleri her zaman kırmıştır, bundan sonra da kıracaktır. Bu çerçevede kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi Mersinliler de Mersin’e sahip çıkıp, kenti düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle, şükranla anıyorum" dedi.

Öte yandan Mersin’in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla belediye başkanları ve bazı siyasi parti temsilcileri de mesaj yayımladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mesajında, "3 Ocak, Mersin için, Mersinliler için onur ve gurur günüdür. Mersin halkı, bundan tam 99 yıl önce vatanımızın her karış toprağında olduğu gibi, işgale asla teslim olmayacağını, kimsenin esaretine boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Pandemi dolayısıyla hep birlikte kutlayamasak da zafer günümüzün coşku ve heyecanını Mersinliler olarak her an kalbimizde ve bilincimizde yaşıyoruz. Bu anlayış içinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ veciz sözünü rehber edinerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise milli mücadele ruhunun sürekli canlı tutulacağını ve nesiller boyu artarak devam edeceğini belirterek, "Bugün bizler, vatanımızda huzur içerisinde yaşıyorsak, bunu kahraman ecdadımızın gösterdiği manevi güce, fedakarlığa ve bağımsızlık inancına borçluyuz. Onların bize bıraktığı emaneti sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyoruz. Bu emanetin büyüklüğünün bilincindeyiz ve tarihimizden güç almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de mesajında şu ifadelere yer verdi; "Atalarımızın bağımsızlık mücadelesi neticesinde kazanılan zafer ile bizlere emanet ettiği bu toprakları, dış mihrakların üzerimize oynadığı her türlü entrikalar ve kirli oyunlara rağmen birlik ve beraberlik içerisinde ilelebet muhafaza etmek görevimiz olacaktır. Bizlere düşen, atalarımızın miras bıraktığı bu kıymetli toprakları korumak, kollamak, bu şehre kalıcı eserler bırakmak, kentimizi, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kentleri arasına sokmaktır."
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